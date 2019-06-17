Володин призвал создать единое правовое пространство России и Белоруссии

Дальнейшее развитие Союзного государства Белоруссии и России, формирование единого правового пространства, ситуация в сельском хозяйстве – эти и другие вопросы были в центре внимания законодателей двух стран на совместном заседании в Минске. В понедельник, 17 июня, в столице братской республики прошла 56-сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что сессия проходит дважды в год. Работа в ее формате и в рамках комиссий должна стать динамичнее, подчеркнул председатель нижней палаты, который возглавляет Парламентское собрание союза двух стран. Он призвал уделять больше внимания конкретной работе, нацеленной на результат.



"Мы в своей работе уходим от излишних торжественных мероприятий и сосредотачиваемся на конкретных направлениях работы Парламентского Собрания", – сказал председатель нижней палаты.

Законодатели двух стран выступают за активную работу по созданию единого правового пространства России и Белоруссии, подчеркнул Володин. Кроме того, отметил спикер, нужно обновить повестку договорных отношений, сделать новые шаги по выполнению положений Союзного договора.

Одной из тем 56-й сессии Парламентского собрания стала подготовка к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Перед заседанием Вячеслав Володин вместе с главой Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко возложили венки к Монументу Победы в Минске.

Предложения парламентариев по празднованию 75-летия Победы будут переданы в Высший Государственный совет Союзного государства. Их исполнение законодатели двух стран возьмут под особый контроль.

Также парламентарии подняли тему отмены роуминга между Россией и Белоруссией. Соответствующее поручение было дано лидерами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Движение в этом направлении продолжаются, Москва и Минск проводят согласительные процедуры.

Стоит отметить, что уже второй год перед союзными парламентариями отчитываются члены правительств двух стран. В том году с докладом выступали министры связи.

На 56-й сессии слово было предоставлено руководителям сельскохозяйственных ведомств – российскому министру Дмитрию Патрушеву и его белорусскому коллеге Анатолию Хотько. По словам Вячеслава Володина, парламентарии считают такой формат эффективным.

Выступая с докладом, Патрушев сообщил о подготовке концепции Союзного государства по формированию базы генетических ресурсов в системе племенного животноводства. Также министр рассказал о разработке "дорожных карт" по снятию ограничений в поставках мясной и молочной продукции.

Глава ведомства констатировал, что оборот сельхозпродукции между Россией и Белоруссией за прошлый год вырос на 8% до пяти миллиардов долларов. В первом квартале текущего года рост продолжился.

Законодатели обсудили с министрами дальнейшее формирование единого правового пространства двух стран. По словам Патрушева, Москва всегда готова к развитию интеграционных процессов с Минском.

По итогам заседания законодатели приняли решение о проведении следующей сессии в России. В качестве места рассматривается Псков.

Парламентское собрание Союза России и Белоруссии было образовано в апреле 1996 года в Москве. В нем действуют на постоянной основе восемь комиссий, занимающиеся социальной политикой, безопасностью, экологией и другими направлениями совместной деятельности.

В ходе прошлой, 55-й сессии, которая прошла в декабре прошлого года, Вячеслав Володин указал на важность формирования единого правового пространства. Он назвал это необходимым условием для активизации экономического сотрудничества, повышения эффективности реализации совместных проектов и программ.