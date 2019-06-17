Володин призвал создать единое правовое пространство России и Белоруссии

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Понедельник 17 июня
Лента новостей
15:53
Погиб маленький ребенок: в Башкирии произошло жуткое ДТП
15:51
Меган Маркл жестко отчитали на людях
15:18
Москвичей предупредили об аномальной жаре
15:12
Отпуск: как подготовиться к длительному перелету
14:48
Неожиданная смерть выбила Губерниева из колеи
14:44
На Урале сотрудницы МВД обвинили начальника в домогательствах
14:20
"Оборванка!": Лорак публично "опустили" средь бела дня
14:15
На 80-летие ВДНХ пройдет благотворительный Забег 5275
13:56
Голый Шаляпин утешил Цымбалюк-Романовскую после обвинений в нападении
13:50
"Дико сексуально!": Билан шокировал внезапно появившейся "мутацией"
13:42
Поклонники молятся о здоровье Димаша Кудайбергена
13:39
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 июня 2019 года
13:29
Найден способ сократить число бедных в России
13:23
Страшный теракт унес десятки жизней в Нигерии
13:05
Рудковскую в новой тусовке высмеяли за хвастовство и безвкусицу
13:05
Ради "Уральских пельменей" Михалкова сделала невозможное
12:51
HONOR View 20: самый летний смартфон
12:34
Александр Калягин экстренно госпитализирован
12:25
Гришаева "засветила" свою фигуру и молодого мужа
12:11
Шокированный новостями о раке Песков перенес сложную операцию
12:02
Голунов рассказал о слежке до задержания
11:40
Шепелева обвинили в похищении 20 миллионов со счета умирающей Фриске
11:38
Обездвиженный инвалид встал и пошел на могиле Началовой
11:20
Тайная и неизведанная Албания открывает двери
11:08
Для всей семьи: отец скупил участки вокруг захоронения Жанны Фриске
11:02
Потные жеребцы довели до исступления сексуальную Кравец
10:51
"Мужчина в платье": Чичерина сразила наповал новым амплуа
10:49
"Еще одна Волочкова": Штурм вызвала отвращение у публики
10:32
Перекроенная Лопырева рассказала о пластике
10:14
Яковлева рассказала о тяжелом заболевании в гостях у Малахова
10:06
Варум загнала под каблук изменника Агутина
10:01
Назван самый солнечный город России
09:36
Садальский показал Алибасова рядом с гробом
09:25
Брак Климовой потерпел очередной крах
09:25
В Москве стартуют Летние балетные сезоны
09:09
Купила участок на кладбище: Примадонна начала обустройство собственной могилы
09:07
"Успехов не показывает": за что хитрая Алсу получила надбавку к пенсии
08:35
"Люди такие странные": Лобода впервые высказалась о скандале с Лазаревым
08:23
Гороскоп на неделю
08:10
"Отпусти меня": вдова Говорухина рассказала о секретном письме
08:03
Умершая Началова по ночам является орущей от ужаса Исаевой
06:21
Принц Гарри и Меган Маркл показали умилительный снимок первенца
04:08
Популярный актер на спор ограбил магазин средь бела дня
02:13
"Не к добру!": Рудковскую уличили в подражании Собчак
00:21
"Полстраны бухает": Волочкова разразилась гневной речью после обвинений в алкоголизме
22:36
Савичева раскрыла тайну смерти известной певицы
20:07
"Игра престолов!": неожиданно появившийся брат Галкина оказался его отцом
18:02
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 июня 2019 года
17:21
"Люблю свою маленькую грудь!": Бузова ловко осадила недоброжелателей
16:54
Скончался участник группы "Машина времени"
16:28
Беременная подруга Тимати спешно покинула Россию
15:57
Алсу спустили с небес на землю после ослепительного триумфа
15:24
Шепелев обвинил семью Фриске в издевательствах
14:53
"Эротично!": похорошевшая Пугачева произвела необычайный фурор
14:32
Есть риск кровотечения: шокирующие подробности о состоянии Алибасова
13:48
"Какая чушь!": Собчак напала на растерявшуюся Лопыреву
13:30
Лазарев столкнулся с серьезным препятствием после тайной свадьбы
13:09
Сделала аборт: Зарубина рассказала о нежеланном ребенке от Малинина
12:40
"Королева фотошопа": Успенская похвасталась подтянутой фигурой
12:31
Не похожа на мать: дочь певицы Нюши вызвала жаркие споры
12:06
Семенович попала в больницу с острым отравлением
11:50
"Копия Реввы": Тодоренко внезапно сменила пол
11:34
"И как теперь уснуть?": Крид привел в ужас новым лицом
11:15
"Наговорила всякой белиберды": гордячку Милявскую поставили на место
10:54
"Сбежал, как трус": Шепелев незаконно прячет ребенка
08:25
"Какая я красотка": Лолита отреагировала на обвинения в "распиле Украины"
06:22
В центре Киева прогремел взрыв
04:21
Восемь человек погибли в жутком ДТП под Воронежем
02:13
Сына Миддлтон застукали за непристойным занятием
00:24
"Пусть фантазирует дальше": Тимур Еремеев едко отреагировал на критику Карины Мишулиной
22:03
"Пример женской невменяемости": Топурия получила под дых за слова о Гуфе
21:42
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму из-за травли либералов
20:17
"Неудачный ракурс": "Иванушки" вступились за сильно располневшего Григорьева-Аполлонова
17:50
Трусливый Зеленский пытается обещаниями задобрить Донбасс
17:40
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 июня 2019 года
16:34
"Мы обязательно его куда-то пристроим": за очнувшегося Алибасова приняли решение
15:40
"До сих пор не верится": россияне скорбят по Жанне Фриске
15:18
Умер режиссер "Укрощения строптивой"
14:20
"У меня его нет": Бузова откровенно о достоинствах и сексе
14:12
Отец пожаловался на гадкое поведение экс-супруга Началовой
13:33
Дана Борисова сделала заявление о второй беременности
13:16
"Озабоченная баба с повышенным либидо": 40-летнюю Лорак высмеяли за роман с молодым парнем
12:40
Первый муж Началовой высказался об изменах певице
12:31
"Что она несет?" – Хаматову разнесли за нелепые претензии к Путину
11:50
Многодетная Водянова в гневе от грязных слов Малышевой
11:26
У Макса Коржа появился наследник
11:10
Лукашенко прибежал на поклон к Путину после жесткого унижения
11:05
Получившая оплеуху Калашникова огрызнулась Водонаевой
10:16
Эрнста ставят на колени за скандал с Малышевой
08:36
Платье задом наперед: Миддлтон совершила нелепую оплошность
06:14
"Его надо спасать": оскандалившегося Панина предупредили о серьезной опасности
04:27
Вскрылась истинная связь Киркорова со Стоцкой
02:32
Названа самая сексуальная женщина 2019 года
00:14
Влюбленная Бондарчук показала личное видео с избранником
21:48
Топурия намекнула на воссоединение с Гуфом
21:37
Замдиректора Театра кукол им. Образцова уволили после скандала
21:20
Самолет "Аэрофлота" прервал полет из-за дебошира
21:06
Неугомонный Харламов жестко прошелся по Гузеевой
21:03
Новая война на пороге: США устроили опасную провокацию
20:50
Украинцы пришли в бешенство из-за слов экс-канцлера Германии о Крыме
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

HONOR View 20: самый летний смартфон
Сына Миддлтон застукали за непристойным занятием
Дана Борисова сделала заявление о второй беременности
"Озабоченная баба с повышенным либидо": 40-летнюю Лорак высмеяли за роман с молодым парнем
"У меня его нет": Бузова откровенно о достоинствах и сексе
"Неудачный ракурс": "Иванушки" вступились за сильно располневшего Григорьева-Аполлонова
Политика

Володин призвал создать единое правовое пространство России и Белоруссии

Владимир Андрейченко и Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Дальнейшее развитие Союзного государства Белоруссии и России, формирование единого правового пространства, ситуация в сельском хозяйстве – эти и другие вопросы были в центре внимания законодателей двух стран на совместном заседании в Минске. В понедельник, 17 июня, в столице братской республики прошла 56-сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. 
прочитано 141 раз

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что сессия проходит дважды в год. Работа в ее формате и в рамках комиссий должна стать динамичнее, подчеркнул председатель нижней палаты, который возглавляет Парламентское собрание союза двух стран. Он призвал уделять больше внимания конкретной работе, нацеленной на результат.

ПО ТЕМЕ

Союзный парламент России и Белоруссии выходит на международный уровень

Володин призвал укреплять сотрудничество России и Белоруссии

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Мы в своей работе уходим от излишних торжественных мероприятий и сосредотачиваемся на конкретных направлениях работы Парламентского Собрания", – сказал председатель нижней палаты.

Законодатели двух стран выступают за активную работу по созданию единого правового пространства России и Белоруссии, подчеркнул Володин. Кроме того, отметил спикер, нужно обновить повестку договорных отношений, сделать новые шаги по выполнению положений Союзного договора.

Владимир Андрейченко и Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Одной из тем 56-й сессии Парламентского собрания стала подготовка к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Перед заседанием Вячеслав Володин вместе с главой Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко возложили венки к Монументу Победы в Минске.

Предложения парламентариев по празднованию 75-летия Победы будут переданы в Высший Государственный совет Союзного государства. Их исполнение законодатели двух стран возьмут под особый контроль.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Также парламентарии подняли тему отмены роуминга между Россией и Белоруссией. Соответствующее поручение было дано лидерами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Движение в этом направлении продолжаются, Москва и Минск проводят согласительные процедуры.

Фото: duma.gov.ru

Стоит отметить, что уже второй год перед союзными парламентариями отчитываются члены правительств двух стран. В том году с докладом выступали министры связи.

На 56-й сессии слово было предоставлено руководителям сельскохозяйственных ведомств – российскому министру Дмитрию Патрушеву и его белорусскому коллеге Анатолию Хотько. По словам Вячеслава Володина, парламентарии считают такой формат эффективным.

Фото: duma.gov.ru

Выступая с докладом, Патрушев сообщил о подготовке концепции Союзного государства по формированию базы генетических ресурсов в системе племенного животноводства. Также министр рассказал о разработке "дорожных карт" по снятию ограничений в поставках мясной и молочной продукции.

Глава ведомства констатировал, что оборот сельхозпродукции между Россией и Белоруссией за прошлый год вырос на 8% до пяти миллиардов долларов. В первом квартале текущего года рост продолжился.

Законодатели обсудили с министрами дальнейшее формирование единого правового пространства двух стран. По словам Патрушева, Москва всегда готова к развитию интеграционных процессов с Минском.  

Николай Гончар. Фото: duma.gov.ru

По итогам заседания законодатели приняли решение о проведении следующей сессии в России. В качестве места рассматривается Псков.

Парламентское собрание Союза России и Белоруссии было образовано в апреле 1996 года в Москве. В нем действуют на постоянной основе восемь комиссий, занимающиеся социальной политикой, безопасностью, экологией и другими направлениями совместной деятельности.

В ходе прошлой, 55-й сессии, которая прошла в декабре прошлого года, Вячеслав Володин указал на важность формирования единого правового пространства. Он назвал это необходимым условием для активизации экономического сотрудничества, повышения эффективности реализации совместных проектов и программ.

Автор: Иван Поляков17 июня 2019, 15:58

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зеленский осрамился на глазах у всего мира
Лукашенко решился на отчаянный шаг после слухов об отставке
Новая война на пороге: США устроили опасную провокацию
Решение суда: Порошенко признали виновным

Шоу-бизнес

"Остановись": Кудрявцева взорвалась от выходки Харламова
Отравившегося Алибасова выписали из больницы
"Гадостная тварина": Солнцев набросился на выпивающую с бомжами жену-старушку
Голый Шаляпин утешил Цымбалюк-Романовскую после обвинений в нападении

Проишествия

МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта
МВД: Журналист "Медузы" задержан с наркотиками

Lifestyle

В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Объявлена программа фестиваля "УСАДЬБА JAZZ"
Концерт Александра Домогарова в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
Фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи" пройдет в Москве
Шоу-бизнес

Купила участок на кладбище: Примадонна начала обустройство собственной могилы

Звезду похоронят рядом с родственником

Шоу-бизнес

"Полстраны бухает": Волочкова разразилась гневной речью после обвинений в алкоголизме

Бешеная балерина начала оправдываться
Шоу-бизнес

Брак Климовой потерпел очередной крах

Подробности личной жизни актрисы
Шоу-бизнес

Умершая Началова по ночам является орущей от ужаса Исаевой

Пиарщица рассказала о пережитом

Гороскоп

Гороскоп на неделю
"Его надо спасать": оскандалившегося Панина предупредили о серьезной опасности
Вскрылась истинная связь Киркорова со Стоцкой
Совет на выходные

Фоторепортажи

Названа самая сексуальная женщина 2019 года
Фитнес-модель из Бразилии покорила народ своими формами
Роскошная Собчак отказалась выводить невзрачного Богомолова на красную дорожку
Найдена живая кукла Барби

Спорт

"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Суд вынес сенсационное решение по делу Кокорина и Мамаева
"Никому не мешали": известный футболист нелепо оправдался за скандал в аэропорту
Тяжело переживала: сдавшей Тарасовой вынесли жесткий приговор

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru