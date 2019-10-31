Володин назвал самый важный закон октября

Самым важным Володин назвал закон, по которому члены
жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) получат компенсации из фонда помощи
обманутым дольщикам. Нормативно-правовой акт уравнивает вступивших в ЖСК
граждан в правах с другими дольщиками.
Пострадавшие члены жилищно-строительных кооперативов смогут не только получить поддержку для достройки проблемных домов, но и компенсацию стоимости жилья, если достраивать объект будет нецелесообразно.
"Наша задача – защитить всех граждан, пострадавших от недобросовестных строительных компаний", – отметил спикер Госдумы.
Еще одна поправка гласит: когда человек получает возмещение, он передает право требования по своему паю в фонд, одновременно прекращая участие в ЖСК. Это нужно во избежание так называемых двойных выплат.
Наиболее активными депутатами в уходящем месяце, по мнению председателя нижней палаты, стали Андрей Исаев из фракции "Единая Россия", член КПРФ Олег Смолин, Сергей Иванов из ЛДПР и член фракции "Справедливая Россия" Федот Тумусов.
Кроме того, Володин выделил работу комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Благодаря его деятельности стало возможно принять закон о защите членов ЖСК в короткие сроки.
Напомним, в сентябре самым важным законом, по мнению спикера, стал нормативно-правовой акт об освобождении от НДФЛ средств, полученных пострадавшими от чрезвычайных происшествий, в том числе стихийных бедствий. "Такие доходы должны быть освобождены от налогов независимо от их источников", – говорил Вячеслав Володин.
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