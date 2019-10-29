Володин: Примаков считал Путина преимуществом России

Евгений Примаков видел развитие и спасение России в лице президента Владимира Путина, считал его главным преимуществом страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии выставки, посвященной 90-летию политика.



На выставке "Путь созидателя" представлены уникальные документы, фотографии и личные вещи Примакова. В ее открытии приняло участие руководство Думы, а также главы всех фракций нижней палаты, родные и близкие политика.

Мероприятие собрало людей самых разных взглядов: левых и правых, консерваторов и либералов, отметил Вячеслав Володин. "По-другому и быть не могло, потому что всю свою жизнь он посвятил России. Он – патриот, человек, который любил нашу страну и себя отдавал полностью для того, чтобы она была сильной", – подчеркнул спикер Госдумы.



Жизнь Евгения Примакова была неразрывно связана с Родиной, его профессиональная деятельность пришлась в том числе на самые трудные времена в истории нашей страны. Спикер напомнил, что в период управления Примаковым Министерством иностранных дел внешнеполитическое ведомство существенно изменило подходы и начало отстаивать интересы страны.

Следующей важной вехой в жизни Евгения Максимовича стало руководство правительством. Благодаря грамотной политике главы кабмина страна справляется с последствиями дефолта. Затем работа в Госдуме, Торгово-промышленной палате.

Евгений Максимович – прекрасный семьянин, человек с широкой душой и любящим сердцем, подчеркнул спикер нижней палаты. По словам Володина, Примакову была присуща определенная манера общения, чувство тонкого юмора и сарказм. Законодатель напомнил об интересном случае в 2014 году.

"Мы с ним общались, и здесь ему позвонила госпожа Олбрайт (Мадлен Олбрайт, американский дипломат, экс-руководитель Госдепа США. – Прим. ред.) Вы знаете, это время, когда Крым принял решение быть вместе с Россией и мы воссоединились, отношения были непростые. Я не знаю, о чем они говорили, слышал лишь его такое выражение: "Чем сложнее отношения между нашими странами, тем лучше ты говоришь по-русски", – рассказал Володин.

Евгений Примаков связывал будущее России с Владимиром Путиным, считал его преимуществом нашей страны и всегда подчеркивал, что президенту необходимо помогать, подчеркнул спикер Госдумы.

"В Путине он видел спасение России и ее развитие", – отметил председатель нижней палаты.

Евгений Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве. В 1953 году окончил арабское отделение Московского института востоковедения, а затем аспирантуру экономического факультета МГУ. В последующие годы Примаков занимался журналистикой, активно работал со странами Ближнего Востока. В 1985 году он возглавил Институт мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР.

После распада СССР начался новый этап в карьере Евгения Максимовича. В декабре 1991 года он стал первым директором Службы внешней разведки России. Спустя пять лет встал во главе МИДа, а еще через два года, после августовского дефолта, президент Борис Ельцин доверил ему возглавить правительство. Через два года Примаков перешел на работу в Госдуму, а затем стал президентом Торгово-промышленной палаты России. Политика не стало 26 июня 2015 года.