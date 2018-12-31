Володин встретит Новый год на борту самолета
Торжественная церемония пройдет 1 января в столице Бразилии. В этот же день запланирована встреча председателя Госдумы со спикером нижней палаты бразильского парламента Родриго Майя.
В составе российской делегации вице-спикер палаты Ольга Епифанова от "Справедливой России", Евгений Примаков от "Единой России", Алексей Куринный от КПРФ и Вадим Деньгин от ЛДПР. Таким образом, на церемонии инаугурации будет представлены все думские фракции.
Новый год политики встретят на борту самолета, сообщает ТАСС. На южноамериканской земле делегация проведет около 12 часов, после чего вылетит обратно в Москву.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин представит Российскую Федерацию на церемонии инаугурации Президента Бразилии Жаира Болсонаро, которая пройдет первого января pic.twitter.com/TJg4zYelMy— Государственная Дума (@dumagovru) 30 декабря 2018 г.
Напомним, что 28 октября в Бразилии прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию.
Перед вылетом за океан Вячеслав Володин поздравил россиян с наступающим Новым годом. Спикер пожелал всем праздничного настроения, здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях. "Пусть 2019 год принесет удачу вам и вашим близким, будет наполнен новыми идеями и интересными событиями", – сказал глава Думы.
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