Эксперты одобрили законопроект "о регуляторных песочницах"

Обсуждения позволяют внести предложения, необходимые для
улучшения нормативно-правового акта, отметила законодатель. Помимо прочего, эксперты размышляют над тем, как распространить опыт экспериментальной
территории на всю страну.
Главный аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Андрей Ионин считает, что процесс должен быть максимально быстрым и облегченным. К "регуляторным песочницам" нужно привлекать не только отечественные, но и зарубежные компании, полагает эксперт.
В свою очередь глава Совета ТПП по развитию информационных технологий и цифровой экономики Николай Комлев призвал создавать "регуляторные песочницы" не только на центральных площадках. Их можно разместить на Алтае или в Краснодаре, где хорошие условия для развития сельского хозяйства, отметил эксперт. "Регионы станут зоной для привлечения инвестиций", – сказал он.
В случае успешного эксперимента нужно ускорить внесение изменений в законодательство, считают аналитики. В правительстве постараются учесть предложения экспертного сообщества, сказал глава департамента правовых основ цифровой экономики Минэкономразвития Антон Лебедев.
Ранее вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что сенаторы готовы помочь Минэкономразития ускорить работу над проектом закона. Позже парламентарий уточнил, что документ внесут на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию. Нормативно-правовой акт определяет порядок инициирования, реализации и мониторинга эффективности экспериментальных правовых режимов в цифровой сфере.
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