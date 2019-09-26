Турчак предложил дать льготы российским производителям электроники

Рак у Заворотнюк: все подробности Новости Украины Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

Топ новостей

Хватил удар: Шаляпину вызвали скорую после известия о смерти Цымбалюк
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Высоцкой
Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
"Это не слух": Заворотнюк решилась раскрыть правду о раке
партнеры
Четверг 26 сентября
Лента новостей
17:58
"Замечательная актриса": Климова в коротком халатике взбудоражила общественность
17:35
Борисов рассказал Корчевникову о расставании с гражданской женой
17:34
Эксперт предрек "ЕР" дальнейшее политическое лидерство
16:53
Дапкунайте взъелась на назойливую журналистку
16:30
Скандал с Трампом грозит Зеленскому отставкой
16:28
"Кто обидел Лизочку?": фото грустной дочки Галкина растрогало народ
16:04
"Мне было очень стыдно": Деми Мур обвинила экс-супруга в издевательстве
16:02
"Хватай его за шею!": озабоченный Панин напал на русских
15:49
Госдума усилила безопасность детского отдыха
15:40
Плющенко подверг жизнь юного сынишки смертельной опасности
15:20
Муж-итальянец назвал неуравновешенную Казанову истеричкой
14:45
Россиянам запретят курить и жарить шашлыки на балконах
14:42
Буланова заикнулась о скором замужестве
14:37
Звезда Playboy согласилась возглавить ростовскую пресс-службу
14:24
Дети из разных стран приняли участие в молодежном этнокультурном лагере "Диалог культур"
14:17
"Лечить человека надо": Билана призывают сдать анализы на наркотики
14:08
"Мы с Сашей такими не были": Стриженова о жизни старшей дочери и ее мужа
14:06
В Удмуртии женщина подожгла медпункт и похитила спирт
13:59
Опозоренного Джонсона поймали на нарушении закона
13:58
Русофоба Зеленского разнесли за клоунаду в ООН
13:42
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
13:37
Бывшая жена продала дом Александра Серова
13:28
Почерневшая Цымбалюк-Романовская вызвала у россиян бурю эмоций
13:10
Экс-президент Франции Жак Ширак скончался на 87-м году жизни
12:59
Парламенты России и Китая будут вместе бороться с вмешательством извне
12:50
"Душа просится в пляс": Чеховой наконец-то предложили достойную работу
12:50
Ковальчук попала в серьезное ДТП
12:39
В Карелии пенсионер утонул во время рыбалки
12:25
"Их это раздражает": дочь и муж категорически отказались смотреть передачи Ханги
12:24
Будет присутствовать на родах: всплыли неожиданные детали от беременной невесты Тимати
12:07
Россияне отказались верить кочующей из страны в страну Боне
11:58
"Указание на раннюю смерть": теряющей последние силы Заворотнюк вынесли приговор
11:57
В Уфе таксиста обманули на 120 тысяч рублей
11:50
Немецкие врачи спасают 79-летнюю Светличную от серьезного заболевания
11:45
Крым – Украина: Лукашенко сделал громкое заявление
11:43
Ходить в туалет со смартфоном оказалось опасно
11:31
Знаменитую модель экстренно госпитализировали
11:30
"Все давно забросили": Боярский пожаловался на одиночество
11:27
Загнанную в ловушку Украину оставили без денег
11:10
Никогда не восстановится: Малышева вынесла вердикт Шумахеру
11:02
Нагло врет: Лавров разоблачил обманщика Порошенко
10:51
Умер адвокат Александра Кокорина
10:39
"Ослепительно хороша": Садальский "облизал" престарелую подругу
10:34
"Красива, как ее родители!": дочь Курниковой и Иглесиаса умилила народ
10:28
Умрет – забудут быстро: священник сорвался из-за больной Заворотнюк
10:22
Число пострадавших при жесткой посадке Boeing в Барнауле выросло до 56
10:02
Боится выйти в туалет: звезда "Дома-2" умоляет Малахова прекратить слежку
09:59
"Клоун еще и хамит": Зеленскому досталось после разговора с Лавровым
09:44
Долги россиян за ЖКХ достигли рекордной суммы
09:24
"У кого-нибудь есть телефон Богомолова?": Галкин высмеял Собчак
09:22
"Абсолютно другое лицо": изменившаяся Кудрявцева ошарашила видом
09:19
Опозоренный на весь мир Зеленский сделал странное признание
09:04
"Анастасия Шпагатовна": растопырившая ноги Волочкова вызвала оторопь
08:51
Покрылась коркой на 8 лет: мать Тимати сразило жуткое заболевание
08:41
Сестра Влада Топалова впервые стала мамой
08:28
"Никто никого не держал": Джанабаева в подробностях об уходе от Меладзе
08:19
На голое тело: жена Зеленского шокировала народ внешним видом
08:06
Навка жестко высказалась после известия об уходе мужа Заворотнюк
08:03
Есть пострадавшие: на востоке Москвы загорелся хостел (видео)
06:32
Не просто так сняла кольцо: Асмус заподозрили в измене Харламову
05:00
Забывчивый Зеленский оконфузился на встрече с Трампом
04:06
Минус 50 килограммов: звезда Голливуда раскрыла секрет похудения
03:09
Онколог рассказал самое важное о раке мозга
02:08
Грудной сын заставил Маркл мучиться
23:47
"Люблю в рот брать другие предметы": Собчак шокировала Лободу своими предпочтениями
22:13
Петросян остался с носом из-за развода со Степаненко
22:02
"Уже пора": Лель сделала громкое заявление со сцены
21:58
Беременная возлюбленная оправдала оставившего ее Тимати
21:57
Не контролирует ситуацию: важное заявление о состоянии Лукашенко
21:52
Болезнь уже ходит по пятам: изможденная Бузова повторяет ошибки Заворотнюк
21:36
Издевающийся над замерзающими россиянами рыжий "Иванушка" сверкнул трусами
21:26
Продолжит династию? Мишулина пророчит дочери карьеру актрисы
21:22
Пройдоху Зеленского разнесли в пух и прах
20:43
"Жила в страхе и ужасе": рыдающая Повалий откровенно о травле на Украине
20:13
В Дмитрове полицейские сбили ребенка на зебре
19:38
В Петербурге мужчину избили за отказ дать сигарету
19:14
Разин вынес приговор скрывающемуся Шатунову
18:59
Кончаловский отвез молодую жену и сына на курорт
18:40
"Натуральная красота": Кардашьян показала редкое фото без пластики
18:24
В Барнауле при посадке загорелся Boeing
18:04
Серябкина среди ночи потревожила сон известного режиссера
18:04
"Какая вкусняшка": народ в диком восторге от красавицы-дочки Кудрявцевой
17:50
Будет штурм: в центре Москвы мужчина атаковал полицейских и забаррикадировался в квартире
17:27
Оскандалившегося Друзя приложили на Первом канале
16:55
"Постепенно загибается": Галкина прорвало из-за эмоциональных слов подростка
16:50
Совфед поможет доработать законопроект о цифровых инновациях
16:22
Оголившаяся Дайнеко лишилась самого главного
16:18
"Тяжело переживаю гибель": Толкалина обнажила душу
15:54
Лжесотрудник банка одурачил жителя Ижевска на 100 тысяч
15:53
"С пяти лет": Волочкова возмутила народ откровенным признанием
15:40
Пьеха взвыл из-за душевной травмы
15:33
"ЕР" продолжит работу по запрету "наливаек" в жилых домах
15:33
"ЕР" создаст рабочую группу по изменению бюджетного законодательства
15:32
"Он должен извиниться": Лобода поставила условие Лазареву после скандала
15:32
Сара Брайтман споет новые песни в Крокус Сити Холле
15:20
"Хорошо знала": мать Нинидзе высказалась о романе дочери с Виторганом
15:14
Под Москвой обнаружили взрывчатку
14:58
"Выпали все волосы, посыпались зубы": Собчак рассказала о проблемах из-за беременности
14:53
Артисты московского Театра мюзикла побили конкурентов из Цирка Дю Солей
14:52
Обвиненная в анорексии экс-любовница Тимати дала отпор злопыхателям
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Демарш США с ООН против России вызвал жесткую реакцию
"Приходил нотариус, писали завещание": свежие новости из палаты Заворотнюк
"Он тебя боится": жена Мамаева заставила мужа рассказать правду
Беременная Костенко ублажила безработного Тарасова перед камерой
Сотрудника РЖД насмерть сбил поезд
"Похожа на бабушку": брат отреагировал на изменившуюся внешность Боярской
Экономика

Турчак предложил дать льготы российским производителям электроники

Андрей Турчак. Фото: ER.RU
Отечественных производителей цифрового оборудования могут освободить от уплаты НДС и понизить для них тарифы страховых взносов. С таким предложением к правительству выступил глава Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. 
прочитано 179 раз

Снижение налоговой нагрузки и государственная поддержка необходимы для уверенного роста производителей компьютерного, серверного и телекомуникационного оборудования на отечественном и зарубежном рынках, отметил парламентарий. Турчак предложил распространить льготы разработчиков программного обеспечения на компании, упомянутые в перечне российской радиоэлектронной аппаратуры.

ПО ТЕМЕ

Совфед поможет доработать законопроект о цифровых инновациях

Турчак назвал главную цель цифровой экономики

Помимо прочего, речь идет об особых условиях по оплате НДС и страховых взносов. Турчак уверен, что это укрепит позиции российских IT-компаний на отечественном рынке и позволит успешно конкурировать с иностранными производителями.

"Для небольших компаний-стартапов создаст благоприятные условия для входа на рынок", – отметил секретарь генсовета "Единой России". Прежде всего инициатива касается тех, кто будет разрабатывать решения для цифровой экономики, подчеркнул Турчак.

Очередное заседание Совета по развитию цифровой экономики посвящено цифровой промышленности. Оно проходит в госкорпорации "Росатом". В центре внимания участников заседания – доработка единой информационной системы в сфере закупок, а также меры налогового стимулирования. В мероприятии принимают участие представители профильных министерств, "Росатома", "Трансмашхолдинга" и другие.

Фото: pixabay.com

Ранее "Дни.ру" писали, что Андрей Турчак предложил Минэкономразвития совместно доработать законопроект о цифровых инновациях. Руководитель ведомства Максим Орешкин поддержал предложение вице-спикера Совфеда.

Автор: 26 сентября 2019, 17:16

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лавров пообещал сюрприз после подлой выходки США
Опозоренного Джонсона поймали на нарушении закона
Русофоба Зеленского разнесли за клоунаду в ООН
Крым – Украина: Лукашенко сделал громкое заявление

Шоу-бизнес

Борисов рассказал Корчевникову о расставании с гражданской женой
Дапкунайте взъелась на назойливую журналистку
"Время работает не на нас": появилась информация о смерти Заворотнюк
Вдова Караченцова обратилась к Пугачевой с просьбой о помощи

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Артисты московского Театра мюзикла побили конкурентов из Цирка Дю Солей
Съемки всенародно любимого сериала внезапно остановили
Провокационный образ Иисуса сразил россиян
Барабаны, деньги и социальная зависимость
Шоу-бизнес

"Анастасия Шпагатовна": растопырившая ноги Волочкова вызвала оторопь

Звезда вновь продемонстрировала чудеса растяжки
Шоу-бизнес

"Никто никого не держал": Джанабаева в подробностях об уходе от Меладзе

Певица уже давно отделилась
Общество

На голое тело: жена Зеленского шокировала народ внешним видом

Первая леди Украины предстала перед публикой в необычном наряде
Шоу-бизнес

"У кого-нибудь есть телефон Богомолова?": Галкин высмеял Собчак

Юморист не удержался от колкостей в адрес журналистки

Гороскоп

Предсказание на выходные
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября
Гороскоп на октябрь
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Он тебя боится": жена Мамаева заставила мужа рассказать правду
Россиянка со стальными мускулами победила в турнире Шварценеггера
Кокорину вынесли жестокий приговор
Овечкин помог своей команде порвать оппонентов в клочья

Регионы

"Как после бомбежки": Крымский мост в ямах шокировал народ
Полицейских из Анапы жестоко наказали за секс с несовершеннолетней волейболисткой
Тюремное танго по-русски: стриптиз в колонии попал на видео
Умер Михаил Горбачев

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru