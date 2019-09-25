Совфед поможет доработать законопроект о цифровых инновациях

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации и Минэкономразвития ускорят разработку законопроекта "Об экспериментальных режимах в сфере цифровых инноваций". Об этом сообщил вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.



Ранее планировалось, что законопроект о так называемых регуляторных песочницах будет внесен в весеннюю сессию Госдумы, но этого не произошло, напомнил Турчак. "Я знаю, что министерство сейчас работает над этим вопросом. Когда законопроект будет внесен?" – задал вопрос вице-спикер Совфеда.



По его словам, эксперты и члены Совета по развитию цифровой экономики готовы помочь в разработке законопроекта. Турчак отметил, что в Совфеде активно работают с замминистра экономического развития Саввой Шиповым.

"Хотелось бы, чтобы этот законопроект был как можно быстрее внесен", – подчеркнул секретарь генсовета "ЕР".

Глава Минэкономразития Максим Орешкин поддержал предложение вице-спикера Совфеда. "Поддержка здесь абсолютно необходима, поэтому просим, чтобы вы подключились к этому вопросу", – сказал руководитель ведомства.

Разрабатываемый законопроект, отметил Орешкин, носит "революционный характер". Из единого правового поля делаются исключения, необходимые для тестирования новых технологий. Речь идет об искусственном интеллекте и обработке больших данных. По словам министра, законопроект готов к внесению, но имеются разногласия.

"Большая просьба к вам присоединиться и помочь их преодолеть", – сказал Орешкин.

Ранее "Дни.ру" писали, что Андрей Турчак заявил о необходимости разработки регионами собственных программ по развитию цифровой экономики с учетом местной специфики. Также он призвал переобучать работников для нужд электронной экономики.