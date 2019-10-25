"Очевидный план": Зеленского толкают в пропасть

Протесты против Владимира Зеленского, которые, по оценкам экспертов, грозятся перерасти в новый Майдан, ставят под сомнение выполнимость минских соглашений, а также отдаляют перспективу встречи в нормандском формате. Однако некоторые специалисты считают, что подобные цели ставят перед собой не только радикально настроенные националисты, но и политики из ближайшего окружения президента Украины.

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