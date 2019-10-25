"Очевидный план": Зеленского толкают в пропасть

В эфире телеканала "Россия 1" политолог Михаил Погребинский рассказал о попытке украинских властей продавить свою точку зрения, идущую вразрез с представлениями международного сообщества. "Мы показали, что мы не можем. У нас нет возможности реализовать "формулу Штайнмайера" и вообще минские соглашения", – отметил эксперт. В связи с этим, по его словам, Киев надеется, что Запад окажет давление на Москву, дабы та отказалась от буквы и духа минских соглашений и пошла на какие-то уступки.
"Я считаю, не националисты, как часто я слышу, помешали Зеленскому провести развод войск, а команда вокруг него", – уверен Погребинский. Схема, которую близкое окружение советует провернуть украинскому лидеру, незатейлива. Он должен показать, как Киеву сложно между молотом и наковальней, что украинские власти честно пытаются выполнить свою часть обязательств, но им мешают объективные факторы, и, возможно, это заставит пойти Москву на уступки.
"Это очевидный план", – подчеркнул Погребинский.
"Если Зеленский не поменяет эту команду, которая фактически ведет его в пропасть, даже не в тупик, то процесс дискредитации..." – предупредил эксперт. Он добавил, что все осознавали возможность падения рейтинга президента Украины. Он был аномально высоким, и было ясно, что долго так продолжаться не может. "Но то, что сейчас происходит, это с большой вероятностью будет выглядеть, как снежная лавина", – цитирует аналитика "ПолитНавигатор".
Зеленский заявил о выполнении Киевом "своей части" для нормандского формата.— Голос Мордора (@spacelordrock) October 23, 2019
Не стоит говорить, что Киев не выполнил ровным счётом ничего. Интересно, на кого расчитана эта ложь?
"Единственная возможность сохранить шансы доработать в должности президента один срок – это отказаться от людей, которые его окружают и фактически деформируют его представление о реальности", – дал Михаил Погребинский совет Владимиру Зеленскому. Воспользуется тот им, или продолжит путь к нестабильности в стране и личному политическому провалу, покажет время.
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