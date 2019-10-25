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Политика

"Очевидный план": Зеленского толкают в пропасть

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Протесты против Владимира Зеленского, которые, по оценкам экспертов, грозятся перерасти в новый Майдан, ставят под сомнение выполнимость минских соглашений, а также отдаляют перспективу встречи в нормандском формате. Однако некоторые специалисты считают, что подобные цели ставят перед собой не только радикально настроенные националисты, но и политики из ближайшего окружения президента Украины.
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В эфире телеканала "Россия 1" политолог Михаил Погребинский рассказал о попытке украинских властей продавить свою точку зрения, идущую вразрез с представлениями международного сообщества. "Мы показали, что мы не можем. У нас нет возможности реализовать "формулу Штайнмайера" и вообще минские соглашения", – отметил эксперт. В связи с этим, по его словам, Киев надеется, что Запад окажет давление на Москву, дабы та отказалась от буквы и духа минских соглашений и пошла на какие-то уступки.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

"Я считаю, не националисты, как часто я слышу, помешали Зеленскому провести развод войск, а команда вокруг него", – уверен Погребинский. Схема, которую близкое окружение советует провернуть украинскому лидеру, незатейлива. Он должен показать, как Киеву сложно между молотом и наковальней, что украинские власти честно пытаются выполнить свою часть обязательств, но им мешают объективные факторы, и, возможно, это заставит пойти Москву на уступки.

"Это очевидный план", – подчеркнул Погребинский.

"Если Зеленский не поменяет эту команду, которая фактически ведет его в пропасть, даже не в тупик, то процесс дискредитации..." – предупредил эксперт. Он добавил, что все осознавали возможность падения рейтинга президента Украины. Он был аномально высоким, и было ясно, что долго так продолжаться не может. "Но то, что сейчас происходит, это с большой вероятностью будет выглядеть, как снежная лавина", – цитирует аналитика "ПолитНавигатор".

"Единственная возможность сохранить шансы доработать в должности президента один срок – это отказаться от людей, которые его окружают и фактически деформируют его представление о реальности", – дал Михаил Погребинский совет Владимиру Зеленскому. Воспользуется тот им, или продолжит путь к нестабильности в стране и личному политическому провалу, покажет время.

Автор: 25 октября 2019, 09:21

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