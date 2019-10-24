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Политика

Зеленсокго предупредили об опасной провокации

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президенту Украины Владимиру Зеленмскому грозит очередная опасность. На этот раз провокацию вздумали устроить радикально настроенные националисты.
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Разведка Донецкой народной республики заметила переброску от линии разграничения сводного отряда из состава 21-й бригады и 16-го полка оперативного назначения Национальной гвардии Украины.Выяснилось, что причина подобных маневров кроется не в необходимости обеспечить прекращение стрельбы в Донбассе.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

По личному приказу Владимира Зеленского войска с линии фронта отправляются в Мариуполь, где им предстоит обеспечивать безопасность. Подобные усиленные меры предосторожности легко объяснимы, ведь 29 октября в городе проходит инвестиционный форум по восстановлению Донбасса. Присутствовать на нем будет и президент Украины. Сообщается, что именно там против него готовится некая опасная провокация.

Однако даже если службе безопасности политика удастся справиться с этим вызовом, угрозы для Владимира Зеленского не прекратятся. В частности, стало известно, что с 1 по 5 ноября в Харькове планируют собраться руководители региональных ячеек националистов. Им предстоит определить пути по дестабилизации обстановки в стране.

"Проходящие митинги – это только начало антиправительственных акций, которые должны перерасти в массовые выступления 21 ноября в День достоинства и свободы", – цитирует издание "Политнавигатор" представителя Народной милиции ДНР Рината Айгистова. Он напомнил, что именно в этот день на Украине отмечаются годовщины сразу двух государственных переворотов – "Оранжевой революции" 2004 года и "Революции достоинства" 2013-2014 годов.

Не исключено, что радикалы решат воспользоваться символизмом момента и попытаются сместить Владимира Зеленского с должности. В случае их успеха страна еще глубже погрузится в эпоху нестабильности, а конфликт в Донбассе только обострится. Таким образом, страшная опасность угрожает не только президенту Украины, но и всему государству, а также ДНР и ЛНР.

Автор: 24 октября 2019, 19:08

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