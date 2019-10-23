Ливия больна терроризмом – министр Временного правительства

Представитель Ливии выступил на полях саммита Россия – Африка в Сочи. Глава министерства назвал Ливию очень важной с экономической точки зрения страной, которая "больна" из-за преступности, продажи людей и огромного числа орудующих на ее территории бандформирований, передает "Политика Сегодня".
"Сегодня Ливия в трудной ситуации... Сегодня страна разделена. У нас два правительства", – сетует Хади аль-Хувейдж. Североафриканское государство разделено на две части: на востоке Ливией управляет избранный народом парламент, а на западе – Правительство национального согласия, которое поддерживает связи с террористами, сказал министр.
Кризис в стране начался в 2011 году, сразу после свержения и убийства государственного лидера Муаммара Каддафи.
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