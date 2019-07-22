Руководство Ливии обвинили в политическом шантаже из-за задержания двух граждан РФ

Ранее в своем Telegram общественный деятель раскрыл детали конференции. По его словам, арест наших соотечественников – это новый политический тренд.
"Без всяких условий, без этого шантажа [власти Ливии] должны начать освобождать россиян. Это наше главное, основное требование, и я убежден, что у них нет другого выхода, потому что за нами правда", – цитирует Малькевича ФАН.
Александр Прокофьев, коллега задержанных россиян, рассказал о причинах их задержания, характере предъявляемых обвинений и переговорах по их освобождению.
Напомним, мониторинговая группа проводила социологические исследования, изучала местные выборы. Власти Ливии сочли действия группы попыткой якобы оказать влияние на президентские выборы. Инцидент произошел в начале июля.
Обвинения в адрес социологов звучат дико, цитирует Regnum вице-президента Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова. "Притянутые за уши обвинения – политический ход, инициированный не только правительством Триполи, но и их западными покровителями. Необходимо требовать немедленного освобождения россиян", – пишет издание со ссылкой на эксперта.
Аналитики не исключают, то задержанные россияне могут быть использованы для политического шантажа ливийскими властями, а также их западными покровителями.
Стоит отметить, то в 2011 году, когда в арабской республике вспыхнула гражданская война и был свергнул Муаммар Каддафи, в Ливии были задержаны около 30 российских граждан.
Как подчеркнули в нашем Министерстве иностранных дел, все они работали в энергетическом секторе. Внешнеполитическое ведомство приложило много усилий для освобождения россиян, но переговоры продолжались почти пару лет.
Как сообщил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва устанавливает причины задержания российских журналистов. Министерство иностранных дел выясняет причины и обстоятельства задержания.
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