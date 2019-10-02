Володин назвал дату первого чтения проекта бюджета

"Принято решение единогласно выйти на рассмотрение законопроекта о бюджете в первом чтении 23 октября с внесением проекта постановления, в котором мы отражаем четыре направления", – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Речь идет о повышении эффективности расходования средств бюджета, уменьшении разрыва в бюджетной обеспеченности между регионами, поддержке государственно-частного партнерства в субъектах Федерации, а также увеличении финансирования программы развития села, уточнил спикер.
В следующем году доходы федерального бюджета составят более 20 триллионов рублей. В 2021-2022 годах они будут расти на три триллиона ежегодно, отметил Володин. Депутаты внесут изменения в законодательство, чтобы бюджетные средства поступали в регионы уже в январе, а в марте начиналась работа, подчеркнул спикер.
Важно, чтобы разрыв между субъектами Федерации сокращался, подчеркнул Володин. В Думе ждут от Министерства финансов соответствующих предложений.
Что касается программы развития села, то спикер напомнил, что она инициирована нижней палатой и нашла поддержку у президента. Особое внимание стоит уделить развитию инфраструктуры и экономики таких территорий, подчеркнул Володин.
"Мы считаем правильным дополнительно обсудить этот вопрос, чтобы уже ко второму чтению средств на эту программу было выделено больше", – сказал спикер Госдумы.
Не менее важно поддержать инвестиционные проекты в регионах, но без государственно-частного партнерства реализовать их не получится, полагает законодатель. Прежде всего речь идет о развитии инфраструктуры, в том числе строительстве дорог, подводе газа. "Если найдем решение этого вопроса, будет расти экономика как региональная, так и страны, и мы выйдем на темпы роста выше среднемировых", – уверен Володин.
Проект федерального бюджета на ближайшие три года правительство внесло в Думу 30 сентября. После этого глава нижней палаты направил его на рассмотрение в профильный думский комитет.
В первом чтении депутаты обсуждают общую концепцию проекта бюджета и связанных с ним законопроектов, объем доходов, расходов и другие вопросы.
В ходе второго чтения проект бюджета рассматривается подробнее. Парламентарии обсуждают перечень субсидий регионам, программу внутренних и внешних займов, направления бюджетных ассигнований и другое. На рассмотрение документа у законодателей есть 60 дней.
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