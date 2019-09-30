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Политика

Володин направил проект бюджета в профильный комитет Думы

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
В понедельник, 30 сентября, правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин направил документы на рассмотрение в профильный комитет. 
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Проект бюджета парламентарии рассмотрят на внеочередном заседании Совета Госдумы в среду, 2 октября. Затем пакет законопроектов направят в Совфед, Центробанк, Счетную и Общественную палату, а также в регионы.

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Депутатам важно, насколько проект бюджета отвечает целям, поставленным президентом Владимиром Путиным в майском указе и послании Федеральному собранию. Для этого парламентарии намерены тщательно проанализировать законопроект до первого чтения.

"А дальше – продолжить работу по тем направлениям, которые мы определили как приоритетные. В первую очередь это сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности регионов, поддержка экономики регионов, развитие сельских территорий", – пояснил Вячеслав Володин.

Фото: www.globallookpress.com

Проект бюджета ежегодно вносится в Госдуму до 1 октября. Затем документ направляют в Совет Федерации и Счетную палату для подготовки заключения. Потом главный финансовый документ страны рассматривают в первом чтении: депутаты обсуждают концепцию закона, объем доходов и расходов и другие общие вопросы.

На втором чтении проект бюджета рассматривается подробнее. Парламентарии обсуждают перечень субсидий регионам, программу внутренних и внешних займов, направления бюджетных ассигнований и другое. На рассмотрение документа у депутатов есть 60 дней.

30 сентября 2019, 13:56

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