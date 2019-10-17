Родственные души: почему швейцарцы похожи на русских

Встреча двух законодателей прошла в дружеской атмосфере. Разговор
был открытым и честным – именно этих качеств последнее время не хватает на
мировой политической арене. В какой-то момент швейцарский парламентарий сделал интересное признание.
По словам Фурнье, он родился в маленькой деревушке, население которой едва дотягивает до 500 человек. Ее жители, поведал законодатель, очень похожи на русских, потому что всегда сохраняли независимость и не позволяли себя поглотить, тогда как все их соседи были завоеваны.
"Поэтому я тоже разделяю такое отношение, как жители этой деревни, я тоже немножко русский!" – признался Фурнье.
Такой характер сближает народы России и Швейцарии, отметил Вячеслав Володин. "Вы сказали об очень важном, что у вас внутреннее состояние, состояние души человека, который имеет свою точку зрения и не позволяет никому навязывать другую. Он может ее принять, но навязывать не позволяет", - сказал спикер Госдумы.
Воля и несгибаемость – это действительно черта русских, согласился с собеседником председатель нижней палаты. "То, что жителей этой деревни называют русскими именно из-за этого качества, для меня это очень важно, думаю, как и для наших коллег, потому что это слова, звучащие из ваших уст, просто слова уважения", – подчеркнул Володин.
Спикер Госдумы отметил, что сам родился в небольшом поселке на живописных берегах Волги. Великая русская река в тех местах раскинулась в ширину на десять километров, рассказал Володин. "Представьте себе, какая гладь простилается. С другой стороны – это холмы, поросшие дубами и соснами", – добавил председатель нижней палаты.
Такая величественная природа тоже формирует характер человека, закаляет его волю, уверен Володин. Спикер пригласил швейцарского коллегу вместе с сыновьями погостить на волжских просторах.
Вячеслав Володин и Жан-Рене Фурнье встретились 15 октября. Парламентарии затронули широкий круг тем: от развития отношений двух стран до ситуации в Грузии и на Украине.
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