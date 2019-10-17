Родственные души: почему швейцарцы похожи на русских

Вершины и склоны швейцарских Альп и необъятные просторы Русской равнины. На первый взгляд кажется, что между людьми, живущими в столь разном окружении, не может быть ничего общего. Но это впечатление ошибочно. Любопытное признание на вчерашней встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным сделал его швейцарский коллега, спикер верхней палаты парламента Жан-Рене Фурнье. Оказывается, на его родине русский – это синоним мужественного и несгибаемого человека.



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