В Думе приступили к рассмотрению бюджета-2020

Первым делом депутаты рассматривают параметры федерального
бюджета – доходы, расходы, дефицит и прочее, а затем приступают к обсуждению
государственных программ. "Предстоит вместе с профильными комитетами
Госдумы рассмотреть каждую госпрограмму и, соответственно, каждый национальный
проект. В следующий понедельник нам надо будет уже выходить на заключение
комитета и проект постановления", – сказал глава профильного комитета нижней
палаты Андрей Макаров.
Особое внимание предстоит уделить реализации поставленных президентом задач, подчеркнул парламентарий. По его словам, депутатов также волнуют вопросы, связанные с темпами экономического роста. Много внимания будет уделено показателям инфляции, рассказал Макаров.
Также законодатели обсудят обозначенные спикером Госдумы четыре приоритета. Среди них – повышение эффективности бюджетных расходов и финансирование госпрограммы комплексного развития села.
Серьезную обеспокоенность вызывает ситуация в субъектах Федерации, отметил Макаров. "Неравенство регионов сохраняется, а неравенство бюджетной обеспеченности – это вопросы, связанные в первую очередь с возможностью регионов выполнять свои социальные обязательства перед гражданами", – сказал парламентарий.
Серьезного обсуждения потребует и вопрос использования дополнительных ресурсов. Важно проанализировать возможности, которые дает государственно-частное партнерство, отметил Макаров. Также депутаты будут работать над тем, чтобы бюджетные средства приходили в регионы уже в начале года.
В первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы Госдума рассмотрит 23 октября. В соответствии с проектом главного финансового документа страны, в следующем году доходы федерального бюджета составят более 20 триллионов рублей.
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