Володин назвал самый важный закон сентября

Наиболее важным Володин назвал закон об освобождении от НДФЛ
средств, полученных пострадавшими от чрезвычайных происшествий, в том числе
стихийных бедствий. "Такие доходы должны быть освобождены от налогов
независимо от их источников", – подчеркнул спикер Госдумы.
Также закон поможет обеспечить пострадавших съемным жильем, отметил Володин. Он напомнил, что документ будет иметь обратную силу: налоговые льготы коснутся тех, кто пострадал от чрезвычайных происшествий с начала текущего года.
Cпикер Госдумы отметил комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Его члены принимали активное участие в подготовке и рассмотрении закона об усилении безопасности детского отдыха, напомнил Володин.
Что касается депутатов, то самыми деятельными в сентябре стали единоросс Василий Пискарев, член КПРФ Олег Смолин, либерал-демократ Александр Шерин и Валерий Гартунг из "Справедливой России".
Напомним, закон о налоговых льготах для пострадавших от чрезвычайных происшествий Госдума приняла в третьем чтении 25 сентября. Спустя пять дней его подписал президент России Владимир Путин.
Изменения вносятся в Налоговый кодекс. Нормативно-правовой акт разработан во исполнение поручения главы государства, которое он дал после встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от наводнений.
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