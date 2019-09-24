Дума вводит налоговые льготы для пострадавших от терактов

Согласно тексту законопроекта, от налога на доходы физлиц
освобождаются средства, полученные пострадавшими от терактов или стихийных
бедствий, а также членами их семей. Соответствующие изменения вносятся в
Налоговый кодекс.
Льготы предусмотрены и для граждан, предоставляющих помещения потерпевшим. Речь идет о доходах в пределах сумм, полученных последними на наем жилья из бюджетных средств.
Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, нормативно-правовой акт разработан во исполнение поручения президента России Владимира Путина. "Которое он дал после встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от наводнений", – уточнял председатель нижней палаты.
По его словам, документ будет иметь обратную силу: закон затронет пострадавших от природных бедствий с начала текущего года. "А не только семей, привычную жизнь которых нарушили недавнее наводнение в Иркутской области и лесные пожары в Сибири", – пояснил спикер Госдумы.
Ранее нижняя палата одобрила законопроект, позволяющий взыскивать с работодателей долги по заработной плате в принудительном порядке. После окончательного принятия и вступления документа в силу у граждан, помимо суда, появится возможность получить заработанные средства с помощью трудовой инспекции. Она составит исполнительный лист о принудительном взыскании.
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