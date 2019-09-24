Дума вводит налоговые льготы для пострадавших от терактов

Рак у Заворотнюк: все подробности Новости Украины Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

Топ новостей

Хватил удар: Шаляпину вызвали скорую после известия о смерти Цымбалюк
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Высоцкой
Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
"Это не слух": Заворотнюк решилась раскрыть правду о раке
партнеры
Вторник 24 сентября
Лента новостей
15:19
Сотрудника РЖД насмерть сбил поезд
15:06
Демарш США с ООН против России вызвал жесткую реакцию
15:03
"Он тебя боится": жена Мамаева заставила мужа рассказать правду
14:46
Вскрылся главный свадебный обман Собчак и Богомолова
14:28
Мечтающему о распаде России Лукашенко припомнили позорный провал
14:15
"Неудачная пластика?": вид покинувшей Россию Цой вызвал оторопь
13:57
Водонаева больно ужалила отличившуюся Собчак
13:56
Создатель "Симпсонов" скончался при странных обстоятельствах
13:55
"Один раз!": брошенный женой рыжий из "Иванушек" взмолился о поцелуе
13:45
В бутилированной воде для детей нашли опасное вещество
13:32
Экологичная мода на Futurum Moscow
13:28
В Москве открылся Третий фестиваль китайской живописи Гунби
13:28
Не хуже Виталины: сексуальная Казаченко соблазнила Джигарханяна
13:08
Народ обомлел от оголившегося 19-летнего "детеныша" Навки
13:00
В центре Москвы начали кормить без наценки
12:52
Завравшегося Зеленского обвинили в тяжком преступлении
12:46
"Сволочи": Фрейндлих резко высказалась после двух бутылок коньяка
12:41
Подставившему Зеленского соратнику дали шанс в России
12:35
Дети голливудской актрисы отказались от нее из религиозных соображений
12:30
"Вы не Мадонна": лохматую Орбакайте резко осадили
12:26
"До мозга – сантиметр": Боярскому всадили нож в горло
12:16
В Москве пройдет первый женский инсайт-форум Women Networking
12:07
США "завернули" российскую делегацию в ГА ООН
12:02
Туберкулез и астма вынудили Ротару уехать жить в Крым
11:48
"Диагнозы засекречены": в больнице проговорились о лечении Заворотнюк
11:43
Мечтающего о деньгах Зеленского жестко осадили
11:40
Объявлено о возвращении Януковича на Украину
11:29
"Стройная девушка!": Нетребко взбудоражила народ голыми ножками
11:25
Куда пропадает супружеский секс
11:19
Эксперт: Выступление Володина – яркое и конкретизированное
11:13
"Я неуравновешенный": Маликов о наркотиках и алкоголе
11:12
"Золотая осень": лучшие сезонные блюда и путешествия по историческим эпохам
11:04
Россиянка со стальными мускулами победила в турнире Шварценеггера
10:54
Порошенко устроил разнос отвернувшемуся от НАТО Зеленскому
10:46
Маркл станцевала с южноамериканскими женщинами (видео)
10:12
"Через постель": Собчак затравили за роль у Богомолова
10:04
"Что с лицом?": вид зараженной Гагариной после капельницы вызвал шок
10:02
"За каждый шаг надо платить": сделано неожиданное заявление о состоянии Лукашенко
09:58
Володин призвал парламентариев говорить об угрозах глобальной безопасности
09:49
Кто наживается на скандале вокруг умирающей от рака Заворотнюк
09:05
Ушлая Бузова побила певицу Валерию
08:54
Российских абонентов будут распознавать по фото и голосу
08:50
Оплеванная Волочкова у церкви проболталась о беременности
08:28
Стали известны подробности о сбитых под Хмеймимом дронах
08:26
"Боль адская": актриса Волкова прячет изуродованное лицо после травмы
08:15
Украина замахнулась на Крым
08:15
Кудрявцева прилюдно довела Лазарева до слез (видео)
07:59
Страшные новости о состоянии Заворотнюк вызвали у Николаева вопросы
06:30
Выскочка Зеленский получил сокрушительный удар от Трампа
04:08
49-летнюю Клаудию Шиффер закидали камнями
02:35
"Стыдливо избавились": Сергея Жукова погнал в шею влиятельный человек
00:17
"Никогда не забуду этого": знаменитый певец откровенно высказался о связи с матерью Шурыгиной
23:08
В Кемерово загорелся частный дом
22:52
Есть пострадавшие: в центре Петербурга устроили драку со стрельбой
22:27
"Напоминает сифилис!": показавшей грудь Волочковой вынесли суровый приговор
22:10
По вине пьяного водителя в Ижевске погиб мужчина
21:58
Оккультизм или бесплодие: почему Бузова еще долго не выйдет замуж
21:56
"Бесстыжий": Жукова уличили в подражании Киркорову (видео)
21:52
Самоуверенный Зеленский повторил главную ошибку Порошенко
21:51
В Уфе водитель авто сбил 7-летнего ребенка и скрылся
21:44
Андреева решилась на серьезный шаг ради медового месяца с Бондарчуком
21:13
Арматура насквозь проткнула руку жителю Подмосковья
21:01
Исхудала донельзя: за два месяца на чужбине Пугачева изменилась до неузнаваемости
20:43
Экс-муж Арнтгольц показал семейную идиллию
20:31
Раскрыт главный страх 65-летнего Лукашенко
20:29
Возвращение Друзя на Первый канал признали позором
20:28
Под Москвой банда подростков избила школьника
19:47
Умерла звезда фильма "Бэтмен"
19:35
Нарушающего закон наглеца Порошенко сняли на видео
19:20
"Молодец, хорошо поработали": Рудковская показала продуктивное утро с Плющенко
18:54
Журналист издания Ura.ru пропал без вести
18:43
"Носик-то мамин": МакSим впервые показала вторую дочь
18:24
Растрепанная Кожевникова увезла сыновей из России
18:21
"Отъезд играет злую шутку": Малышева о заграничном лечении Заворотнюк
18:03
Жигунов проглотил язык из-за случившегося с Заворотнюк
17:58
В Калининграде бомж убил женщину топором и сжег ее труп
17:31
Полицейских из Анапы жестоко наказали за секс с несовершеннолетней волейболисткой
17:01
"Люблю": Довлатова полезла с поцелуями к довольной Гузеевой
17:01
Как перестать сравнивать себя с другими
16:51
Исстрадавшийся Билан удивил занятием в самолете
16:46
"Выпившая?": Волочкова вылезла на холод в купальнике
16:29
Лукашенко получил удар с неожиданной стороны
16:26
Волочкова перетянула одеяло на себя в праздник дочери
16:24
Володин встретился с первым президентом и главой Сената Казахстана
16:23
Попавшая в аварию звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" с трудом шевелится
16:21
Асмус сняла обручальное кольцо на фоне слухов о разводе
15:54
"Вельможные маргиналы": Собчак и Богомолова разнесли за осквернение храма
15:43
Вердикт врачей об Анастасии Заворотнюк: опухоль неоперабельна
15:43
Алика Смехова пожаловалась на проблемы с младшим сыном
15:38
Первый канал сделал важное заявление о судьбе Александра Друзя
15:33
Катя Лель призвала высшие силы в помощь больной раком Заворотнюк
15:24
В России взлетел спрос на новый iPhone
15:22
"Я не дал того, чего хотела ты": экс-супруг Заворотнюк приполз с покаянием
15:04
Малахов даст 15 миллионов за участие Заворотнюк в шоу
15:03
Рецепт тыквенного пирога с сырным кремом
14:52
"Твои 22 мне нравятся": Распутина в восторге от сексуального красавчика
14:51
Дмитрий Борисов убежал из студии после неожиданных слов актера Краско
14:40
Стало известно о наличии ВИЧ-инфекции у Числова
14:28
Звезда сериала "Молодежка" высказалась после скандала с экс-мужем
14:07
"Все примерно так и думали": Соловьев высказался о громком убийстве
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Идеальный муж: как выбрать
Жену Газманова без макияжа облизали с ног до головы
"От вашего питания медицина в ужасе!": Волочкову взяли под обстрел
Стало известно о пагубной зависимости Зеленского
"Мы любим вас": россияне молятся за попавшую в больницу Гагарину
"Ради такого приходят в профессию": Асмус прилюдно разделась догола
Общество

Дума вводит налоговые льготы для пострадавших от терактов

Фото: www.globallookpress.com
Нижняя палата на пленарном заседании 24 сентября приняла законопроект, дающий налоговые льготы пострадавшим в результате терактов или чрезвычайных происшествий. Нормативно-правовой акт одобрен во втором, основном чтении. 
прочитано 218 раз

Согласно тексту законопроекта, от налога на доходы физлиц освобождаются средства, полученные пострадавшими от терактов или стихийных бедствий, а также членами их семей. Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс.

ПО ТЕМЕ

Дума приняла дополнительные меры по защите прав работников

Дума вводит налоговые льготы для программы "Земский учитель"

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Льготы предусмотрены и для граждан, предоставляющих помещения потерпевшим. Речь идет о доходах в пределах сумм, полученных последними на наем жилья из бюджетных средств.

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, нормативно-правовой акт разработан во исполнение поручения президента России Владимира Путина. "Которое он дал после встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от наводнений", – уточнял председатель нижней палаты.

По его словам, документ будет иметь обратную силу: закон затронет пострадавших от природных бедствий с начала текущего года. "А не только семей, привычную жизнь которых нарушили недавнее наводнение в Иркутской области и лесные пожары в Сибири", – пояснил спикер Госдумы.

Вячеслав Володин. Фото: www.globallookpress.com

Ранее нижняя палата одобрила законопроект, позволяющий взыскивать с работодателей долги по заработной плате в принудительном порядке. После окончательного принятия и вступления документа в силу у граждан, помимо суда, появится возможность получить заработанные средства с помощью трудовой инспекции. Она составит исполнительный лист о принудительном взыскании.

Автор: 24 сентября 2019, 14:58

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Воспользуются поддержкой Лукашенко: раскрыт коварный план США против России
Стало известно о пагубной зависимости Зеленского
Украина бьется в истерике из-за возвращения России в ПАСЕ
Захарова поймала европейцев за стыдным занятием

Шоу-бизнес

Вскрылся главный свадебный обман Собчак и Богомолова
"Через день глохла": Шукшина поделилась своими мучениями
"Неудачная пластика?": вид покинувшей Россию Цой вызвал оторопь
Водонаева больно ужалила отличившуюся Собчак

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Провокационный образ Иисуса сразил россиян
Барабаны, деньги и социальная зависимость
"Откровенные гей-ласки и отборная матерщина": возмущенные зрители покинули спектакль
Горбачев лично благословил Миронова и Хаматову
Шоу-бизнес

"Диагнозы засекречены": в больнице проговорились о лечении Заворотнюк

Сотрудников клиники пытаются подкупить
Шоу-бизнес

Королева показала интимное видео с Николаевым без штанов

Запись была сделана во время отдыха пары на пляже
Шоу-бизнес

"Это займет время": болезнь отняла у Михалкова любимое дело

Режиссер перенес очередную операцию на ноге
Шоу-бизнес

"Боль адская": актриса Волкова прячет изуродованное лицо после травмы

Артистка опубликовала фото из больницы

Гороскоп

Предсказание на выходные
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября
Гороскоп на октябрь
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Кокорину вынесли жестокий приговор
Овечкин помог своей команде порвать оппонентов в клочья
"Все очень сложно!": обескураженный Роналду разрыдался в эфире телепередачи (видео)
Нурмагомедов возмутил общественность выходками с животными

Регионы

Разобран наполовину: что происходит с Крымским мостом после жуткого ЧП
Тюремное танго по-русски: стриптиз в колонии попал на видео
"ЕР" передаст черный список "наливаек" в правоохранительные органы
Умер Михаил Горбачев

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru