Госдума усилила безопасность детского отдыха

В соответствии с принятым нижней палатой парламента законом, с 1 июня 2020 года оказывать услуги в сфере детского отдыха смогут только те организации и индивидуальные предприниматели, которые включены в соответствующий реестр. Список будет опубликован в Сети и доступен для просмотра любому желающему.
"Включаться в этот реестр организации будут после проведения соответствующей проверки", – пояснил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фирме или предпринимателю необходимо будет предоставить в региональный уполномоченный орган сведения о размещении и питании детей, наличии лицензий и санэпидзаключения, результатах плановых и внеплановых проверок.
Компании, которые не пройдут проверку, предоставят недостоверные сведения или систематически будут нарушать требования, предъявляемые к организаторам детского отдыха, из реестра исключат. "Это будет означать автоматический запрет на работу в сфере детского отдыха", – подчеркнул спикер нижней палаты парламента.
Володин указал на важность того, что список компаний, которые могут законно организовывать детский отдых, будет доступен к просмотру в интернете всем желающим. "Каждый родитель, прежде чем отправить своего ребенка на каникулы в лагерь, сможет проверить и убедиться в надежности фирмы, организующей отдых", – заверил он.
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