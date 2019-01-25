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Политика

На Украине озвучили сценарий войны с Россией

Фото: www.globallookpress.com
Украина окружена, нападение России может последовать со всех сторон, заявил бывший депутат Верховной рады Василий Куйбида. По мнению политика, Киев должен прежде всего готовиться воевать с Москвой за черноморское побережье.  
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В своей статье на сайте "День" бывший парламентарий посоветовал украинским властям развивать военно-морскую базу в Мариуполе. Происходящее в черноморском регионе Куйбида назвал началом длительного противостояния. 

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Южное направление хоть и приоритетное для российской атаки, но не основное, заявил политик. Второе по важности – Белоруссия. "Черноморское и белорусское направления российского наступления двумя гигантскими клещами должны охватить Украину с юга и севера и задушить", – пояснил экс-депутат Верховной рады.  

Как и любой войне, противостоянию Украины и России будут сопутствовать большие жертвы. Политик призвал смириться с последствиями масштабного противостояния, ведь стратегический выигрыш в войне гораздо важнее. "Это невероятно жестокая логика, но другой на войне она не бывает", - заключил Куйбида.  

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о невозможности скорого окончания войны в Донбассе. Лидер Незалежной призвал не верить тем, кто говорит о скором наступлении мира. По словам Порошенко, "за углом агрессор", а значит, восток страны будет продолжать полыхать.  

Свою задачу украинский лидер визит в прямых переговорах с президентом России Владимиром Путиным в нормандском формате. Мир, по словам Порошенко, может наступить только на выгодных для Украины условиях.

Автор: Иван Поляков25 января 2019, 16:25

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