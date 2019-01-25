На Украине озвучили сценарий войны с Россией
В своей статье на сайте "День" бывший парламентарий посоветовал украинским властям развивать военно-морскую базу в Мариуполе. Происходящее в черноморском регионе Куйбида назвал началом длительного противостояния.
Южное направление хоть и приоритетное для российской атаки, но не основное, заявил политик. Второе по важности – Белоруссия. "Черноморское и белорусское направления российского наступления двумя гигантскими клещами должны охватить Украину с юга и севера и задушить", – пояснил экс-депутат Верховной рады.
Как и любой войне, противостоянию Украины и России будут сопутствовать большие жертвы. Политик призвал смириться с последствиями масштабного противостояния, ведь стратегический выигрыш в войне гораздо важнее. "Это невероятно жестокая логика, но другой на войне она не бывает", - заключил Куйбида.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о невозможности скорого окончания войны в Донбассе. Лидер Незалежной призвал не верить тем, кто говорит о скором наступлении мира. По словам Порошенко, "за углом агрессор", а значит, восток страны будет продолжать полыхать.
Свою задачу украинский лидер визит в прямых переговорах с президентом России Владимиром Путиным в нормандском формате. Мир, по словам Порошенко, может наступить только на выгодных для Украины условиях.
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