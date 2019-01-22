Тактичный Путин взбудоражил Украину

Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал о своем отношении к лидеру России. По его мнению, Владимир Путин всегда производил впечатление тактичного и порядочного человека.

Недавно экс-глава страны стал гостем программы "Мага" на телеканале "112 Украина". В интервью Виктор Ющенко признался, что сотрудничество с Владимиром Путиным принесло ему много положительных эпизодов.

"Я не могу что-то плохое сказать о наших отношениях. Это правда. Те контакты, а их было очень много, и на уровне премьерства, и на уровне президентства, они мне много чего принесли интересного", – поделился он.

Ющенко заверил, что российский президент всегда с большим уважением относился к своим оппонентам и обращался к ним на Вы. Он никогда не позволял себе грубых слов.

"Я не помню случая, чтобы он сказал что-то подлое, чтобы он это сделал брутально, без уважения. Владимир Путин всегда был достаточно тактичным мужчиной. Он никогда не говорил нет. Он всегда говорил Вы", – цитирует Ющенко "Обозреватель".

Напомним, что Виктор Ющенко занимал пост президента Украины с 2005 по 2010 год. До этого он в течение шести лет возглавлял Национальный банк страны, а с 1999 по 2001 год занимал пост премьер-министра. К власти пришел после массовых выступлений своих сторонников на Майдане, которые не согласились с результатами второго тура президентских выборов.