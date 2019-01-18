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Политика

Сорвало крышу: нервный Порошенко возмутил поведением

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Украинский президент Петр Порошенко в очередной раз попал в нелепую ситуацию. Во время предвыборного турне лидер Незалежной набросился на прохожего и выбил из его рук телефон. Эксперты объяснили поведение Порошенко нервозностью и страхом перед приближающимся голосованием.  
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Запись произошедшего в своем видеоблоге разместил украинский журналист Анатолий Шарий. Порошенко общался с собравшимися гражданами, когда к нему подошел прохожий, задал вопрос и начал снимать на камеру телефона. Президент отвечать не стал и выбил гаджет из рук мужчины, сообщает "Комсомольская правда".

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

После инцидента к прохожему подошли сотрудники полиции и проверили содержимое рюкзака. Стражи правопорядка назвали владельца гаджета "провокатором".  

По мнению политолога Владимира Корнилова, поведение Порошенко говорит о нервозности президента на фоне приближающихся выборов. Эксперт отметил, что украинский лидер всегда очень остро воспринимал критику в свой адрес. "Помню, как ему не раз срывало крышу, когда он участвовал в украинских ток-шоу и слышал от кого-то насмешки над собой. А сейчас это уже обострение", – цитирует Корнилова РИА ФАН.  


Президент и его ближайшее окружение борются за выживание, ведь любой, кто станет президентом после будет вешать на главу государства вину за все злодеяния, полагает эксперт. Главное для Порошенко и его сторонников в случае проигрыша на выборах – вовремя убежать из страны, уверен политолог.  

Выборы президента Украины 2019 состоятся в конце марта. Большинство экспертов ставят на победу лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко – пока она идет на первом месте. В спину "оранжевой принцессе" дышит комик Владимир Зеленский.  

Положение Петра Порошенко за пару месяцев до голосования угрожающее. Его рейтинг рухнул ниже 10%. Пока не помогло даже создание автокефальной раскольнической Православной церкви Украины. Президент надеялся заработать на этом дополнительные очки.

Автор: Иван Поляков18 января 2019, 14:40
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