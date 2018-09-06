Шведы срывают России строительство "Северного потока – 2"

Швеция пошла на поводу у противников "Северного потока – 2" и решила заблокировать строительство газопровода. Эксперты утверждают, что это уже неважно – проект вступил в стадию реализации.

Все партии шведского парламента высказались против строительства "Северного потока – 2". Депутаты внезапно вспомнили про экологию и заявили, что газопровод навредит окружающей среде. Кроме того, шведские парламентарии уверены в том, что "Северный поток – 2" не решит проблему энергетической безопасности Старого Света.

Претензии к России депутаты обосновали тем, что Москва якобы нарушила международное законодательство в Грузии, на Украине и в Крыму. Поэтому они не хотят, чтобы Россия строила что-либо у берегов Швеции.

"Шведские депутаты ничего в этом плане не решают, и, несмотря на нападки со стороны некоторых политиков, "Северный поток – 2" реализуется в рамках правового поля Европы", – прокомментировал позицию парламентариев ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

В интервью RT эксперт отметил, что депутаты хотят просто набрать политические очки в условиях, когда американцы давят на европейских партнеров. "Америка может идти дальше, обращаться к другим, давить на Германию, Данию и так далее", – уточнил Юшков.

Напомним, что 7 июня правительство Швеции согласовало строительство газопровода "Северный поток – 2" в своих водах, а накануне, 5 сентября, "Газпром" начал укладывать трубы в территориальных водах Финляндии. До сих пор единственной страной региона, выступавшей против строительства, была Дания.

Также против газопровода активно выступают США и Украина. Однако их позиция не может повлиять на реализацию грандиозного проекта.