Порошенко ликвидировал Черноморский флот
Глава Незалежной предложил Верховной раде исключить из Конституции положение о Черноморском флоте на территории Крыма. Таким образом, полуостров, по версии основного закона страны, останется по-прежнему украинским, а флота там как будто бы и не будет.
Черноморский флот давно не дает покоя украинским политикам, военным и общественным деятелям. Что только они не собирались с ним сделать.
Самое смешное заявление украинские военные сделали в октябре прошлого года. Они пригрозили России новой тактикой нападения на российские корабли – так называемой волчьей стаей, состоящей из шести катеров.
Совсем недавно депутат Верховной рады Юрий Береза заявил, что Украина способна уничтожить российский флот в Азовском море за несколько минут.
Какой фантастический болван! Порошенко задумал изгнать Черноморский флот РФ из Крымаhttps://t.co/wXCYUk047L— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 3 сентября 2018 г.
Статус Черноморского флота после распада СССР долгое время был неопределенным. В апреле 2010 года Россия и Украина подписали соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота в Крыму после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления на пятилетние периоды по взаимному согласию сторон. В обмен Украине удалось выторговывать себе скидку на российский газ.
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