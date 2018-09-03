Порошенко ликвидировал Черноморский флот

Петру Порошенко не дает покоя Черноморский флот в Крыму, который Украина до сих пор считает своим. Президент решил исключить из всех законов страны упоминание о флоте.

Глава Незалежной предложил Верховной раде исключить из Конституции положение о Черноморском флоте на территории Крыма. Таким образом, полуостров, по версии основного закона страны, останется по-прежнему украинским, а флота там как будто бы и не будет.

Черноморский флот давно не дает покоя украинским политикам, военным и общественным деятелям. Что только они не собирались с ним сделать.

Самое смешное заявление украинские военные сделали в октябре прошлого года. Они пригрозили России новой тактикой нападения на российские корабли – так называемой волчьей стаей, состоящей из шести катеров.

Совсем недавно депутат Верховной рады Юрий Береза заявил, что Украина способна уничтожить российский флот в Азовском море за несколько минут.

Какой фантастический болван! Порошенко задумал изгнать Черноморский флот РФ из Крымаhttps://t.co/wXCYUk047L — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 3 сентября 2018 г.

Статус Черноморского флота после распада СССР долгое время был неопределенным. В апреле 2010 года Россия и Украина подписали соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота в Крыму после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления на пятилетние периоды по взаимному согласию сторон. В обмен Украине удалось выторговывать себе скидку на российский газ.