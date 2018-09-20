Захарова пристыдила трусливых летчиков за катастрофу Ил-20

Прятаться за спинами других – недостойно настоящего офицера. Официальный представитель МИД России прокомментировала роль израильских летчиков в гибели российского Ил-20.

Новые данные по катастрофе российского самолета Ил-20 в Сирии ожидаются в ближайшее время. Все детали будут обнародованы, заверила Мария Захарова. По словам официального представителя МИД России, эта информация позволит ответить на вопросы, которые возникают относительно причастности израильских летчиков к катастрофе над Средиземным морем.

Высказала Захарова и свое мнение о роли израильских пилотов. "Стыдно прятаться за спиной тех, кто обеспечивает в том числе твою безопасность и, выполняя свой долг, не может отклониться от пули, которая адресована не тебе", – сказала представитель внешнеполитического ведомства. Захарова от лица МИДа выразила соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, 15 российских военнослужащих погибли в Сирии 17 сентября. Самолет Ил-20 возвращался на авиабазу Хмеймим. Около 23:00 он находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, в это время пропала связь. По данным Минобороны, в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. Израильские летчики, прикрываясь российским самолетом, подставили его под удар средств ПВО Сирии. Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200, передает РИА Новости.

Тем временем Израиль заявил о готовности предоставить все данные по катастрофе самолета Ил-20 в Сирии. Как стало известно, командующий израильских ВВС Амикам Норкин уже прибыл в Москву. А в Кремле заявили, что Владимир Путин в ситуации с гибелью самолета руководствуется данными Минобороны России. Однако информация Израиля также будет изучена российскими экспертами.