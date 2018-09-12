Как друзья: Путин предложил Японии подписать мирный договор

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума предложил Японии заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. Инициативу президента встретили аплодисментами.
Российский лидер предложил на основании этого мирного договора "продолжить решать все спорные вопросы". По словам Путина, это существенно облегчило бы сторонам решение проблем, с которыми не получается справиться на протяжении 70 лет, пишет Life.ru.
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