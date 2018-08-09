Злой и завистливый: Москва осадила брехуна Порошенко

Фантомные боли от потери Крыма продолжают преследовать украинское руководство. Президент Незалежной Петр Порошенко поручил подготовить очередную резолюцию в ООН о ситуации на полуострове, попутно обвинив Россию в нарушении прав крымских татар. В Москве к подобным телодвижениям отнеслись философски, назвав их проявлением зависти и злобы.

По словам депутата Госдумы от Республики Крым Руслана Бальбека, Россия с уважением относится к традициям и вере крымских татар, развивает их культурную самобытность. "Это те факторы, на которые Украина в течение 24-х лет в самом прямом смысле "плевала" и выражала свое презрение", – подчеркнул законодатель.

Он напомнил, что Киев, стремясь повлиять на ситуацию на полуострове, сделал ставку на Меджлис крымскотатарского народа (запрещенная в России экстремистская организация. – Прим.Ред.). Члены Меджлиса неоднократно отмечались в антикрымских акциях, в частности, в энергетической и транспортной блокаде полуострова.

Заигрывая с радикалами, Украина не думала о простом народе - жителях полуострова, подчеркнул депутат. Петра Порошенко он назвал "продуктом антинародной киевской политики". "Щелкают зубами" от зависти и злости", – цитирует Бальбека RT.

Иногда, Пётр Порошенко разыгрывает в своей голове целый спектакль. Там и война с Россией, и бегущий к нему в объятия Крым, и процветающая Украина. И белки, надо отдать должное, актёры талантливые. — Шляпа Челентано (@_Flagman_) 4 августа 2018 г.

Напомним, ранее украинский лидер дал поручение министерству иностранных дел подготовить для рассмотрения в ООН проекта новой антироссийской резолюции по Крыму. Порошенко выразил уверенность, что Генассамблея вновь признает полуостров украинским. "Украина продолжает борьбу за деоккупацию Крыма, за права и свободы крымскотатарского народа", – пафосно декларировал президент Незалежной.

Первая украинская резолюция по ситуации на полуострове была принята в декабре 2016 года. По мнению авторов документа, в Крыму нарушаются права местного населения. Наиболее "угнетаемыми" группами были названы крымские татары и украинцы. В России решение Организации Объединенных наций назвали политизированным и необъективным.