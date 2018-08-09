Россия взвыла от новых санкций США

Вашингтон объявил о введении новых санкций против России, даже не потрудившись объяснить причину своих действий. Очередные ограничения в российском посольстве назвали "драконовскими".

Предлог для запуска новой волны антироссийских санкций надуманный. А пояснять что-либо, отвечать на уточняющие вопросы американская сторона отказалась, отметили в российском посольстве в Вашингтоне.

"Восьмого августа нашему советнику-посланнику в Госдепартаменте были объявлены новые "драконовские" санкции под надуманным предлогом "использования правительством Российской Федерации" нервно-паралитического вещества "Новичок" против гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери", – сказано в комментарии дипмиссии. В посольстве подчеркивают, что, традиционно, никаких фактов или доказательств американцы не представили.

Тем не менее, Москва снова предложила Вашингтону предать гласности переписку по расследованию инцидента в британском городе Солсбери. Россия по-прежнему настаивает на прозрачном расследовании и наказании виновных.

По версии британских властей, 4 марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Лондон тут же заявил, что к отравлению веществом А234, которое британские спецслужбы назвали "Новичок", причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.

О введении новых ограничительных мер в отношении России госдепартамент США объявил 8 августа. Первый пакет предусматривает запрет на поставку в Россию продукции двойного назначения, он вступит в силу в силу через 15 дней.

Второй пакет могут ввести через 90 дней. Он включает в себя снижение уровня дипотношений, почти полное прекращение американского экспорта и запрет на полеты в США российской авиакомпании "Аэрофлот". Но США могут и отказаться от всех этих запретов – если Россия разрешит наблюдателям провести проверки "на местах" и "даст гарантии неприменения химоружия", передает РИА Новости.