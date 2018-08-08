Раскрыт секретный план войны Грузии с Россией

Михаил Саакашвили в августе 2008 года сорвался с американского поводка. Так определяли действия развязавшего войну грузинского лидера в Вашингтоне.

Занимавшая в 2005-2009 года пост госсекретаря США Кондолиза Райс заверяла Москву, что Саакашвили не перейдет "красную черту" в отношении Южной Осетии. Как рассказал спецпредставитель президента России Сергей Иванов, занимавший в то время пост вице-премьера, бывший госсекретарь не раз говорила ему об этом в личных беседах в 2007 году.

Позже Райс при личных встречах признавала, что именно Саакашвили развязал войну. "Она призналась, конечно, что это инициатива Саакашвили и что он виновник войны. Но в приватной, частной беседе и не в микрофон. Она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка", — сказал Иванов. По его словам, Запад прекрасно знал, кто был зачинщиком конфликта – это показало дальнейшее развитие событий и реакция западных столиц.

Грузия потеряла контроль над Южной Осетией в начале 1990-х годов. В Тбилиси продолжали считать территорию своей, предлагая осетинам автономию – в то время как Цхинвал требовал независимости. В зону грузино-осетинского конфликта были введены миротворцы, напоминает РИА ФАН.

Брошенные знамёна грузинских 11-го Телавского батальона, 21-го батальона и 1-й пехотной бригады #Война080808 pic.twitter.com/pBeTBmbIYk — Роман Медончак (@RMedonczak) 8 августа 2015 г.

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали столицу Южной Осетии, обстреляв и российских миротворцев. В Тбилиси объяснили свои действия "восстановлением конституционного порядка". Однако Москва в ответ начала операцию по "принуждению к миру". Российские войска за несколько дней не только вытеснили грузинскую армию из Южной Осетии и Абхазии, но и подошли к Тбилиси. После завершения военных действий Россия официально признала независимость двух самопровозглашенных республик.