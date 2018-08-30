Подлые дочери Порошенко предали Украину

Нелестными комментариями наградили пользователи Сети дочерей президента Украины. Они отреагировали на сообщения о том, что наследницы Петра Порошенко не поступили ни в один украинский вуз.

Умственные способности девушек вызвали сомнения у комментаторов, когда они узнали, что имен Александры и Евгении нет в государственной электронной базе по вопросам образования. Там можно узнать, кто поступил в вуз в этом году.

Ранее пресс-секретарь супруги украинского президента, Марины Порошенко, обещал раскрыть информацию о дальнейшем образовании ее дочерей до начала учебного года. Однако до 1 сентября осталось два дня, а новостей так и не появилось, передает телеканал "360".

Как стало известно, Александра и Евгения Порошенко окончили британский Concord College и вернулись на Украину. Их старший брат Алексей окончил Лондонскую школу экономики и политических наук. Некоторые пользователи предположили, что и девушки пойдут по его стопам. Но на сайте LSE отсутствуют списки тех, кто поступил в этом году. Указано только, что для иностранных студентов ознакомительная экскурсия по школе и заселение в кампус состоится с 24 по 28 сентября, а некоторые программы начинаются с 21 сентября, пишет RT.

Публикация от Andriy Dubchak (@andriy.dubchak) 24 Авг 2018 в 6:42 PDT

Тем временем пользователи Twitter выдвигают свои версии. "Они нацелены на Испанию, разве непонятно?", "Зачем им украинские вузы, если есть британские?", "Дуры? Или путь в Европу?" - пишут комментаторы. Кое-кто предположил, что Петр Алексеевич решил ввести дочерей в свою шоколадную империю. "Папа приготовил им места на шоколадной фабрике, одной – где делается правая палочка, другой – где левая", – приводит комментарий пользователя Ura.ru.