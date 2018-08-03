Трамп сделал абсурдное заявление о России

Российские власти не хотели победы Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году. Тем не менее ему удалось наладить с ними отношения. Свое видение истории за последние два года американский лидер изложил на встрече со сторонниками.

Американские СМИ вновь подверглись критике со стороны президента США. Журналисты, судя по всему, ожидали от саммита в Хельсинки, где встречались американский и российский лидеры, боксерского поединка. Однако Дональд Трамп, по его словам, предпочел дипломатию.

"Я скажу вот что. Россия очень недовольна тем, что Трамп победил, но я отлично поладил с Путиным, и мы обсудили все вопросы", – заявил президент США во время выступления перед сторонниками в Пенсильвании.

Тут Трамп покривил душой – видимо, чтобы в очередной раз оправдаться перед теми, кто верит в так называемое вмешательство России в американские выборы. Напомним, что за три дня до встречи лидеров двух стран американские спецслужбы предъявили обвинения 12 российским разведчикам. По версии следствия, они, действуя под псевдонимом хакера Guccifer 2.0, взломали электронную почту главы штаба кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и также двух партийных комитетов.

Путин на саммите в Хельсинки назвал обвинения необоснованными. Однако, по словам российского президента, Москва готова предоставить американским следователям возможность допросить "подозреваемых" на территории нашей страны. При этом российская сторона ожидает ответного шага – согласия Вашингтона на допрос свидетелей по делу Уильяма Браудера.

Тогда же Путин признался, что хотел победы Трампа на выборах 2016 года. "Разве это не естественно — иметь симпатию к человеку, который хочет выстроить отношения с нашей страной? Это нормально", – сказал президент России.

Напомним, что 16 июля в Хельсинки прошли переговоры Путина и Трампа. Это был первый полноформатный российско-американский саммит со времени избрания Трампа президентом США в 2016 году. После саммита американский лидер подвергся на родине жесточайшей критике – в том числе со стороны своих однопартийцев, отмечает ТАСС.