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Политика

Онкобольной Маккейн врезал Трампу из могилы

Фото: Dni.Ru
Скончавшийся в минувшую субботу от рака мозга сенатор-республиканец Джон Маккейн оставил прощальное послание гражданам США. В тексте обращения многие увидели критику в адрес главы Белого дома Дональда Трампа
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Написанное Маккейном послание прямо-таки сквозит пафосом. В письме сенатор поблагодарил граждан Соединенных Штатов "за честь служить им". Сенатор признал, что совершал ошибки. "Но надеюсь, что моя любовь к Америке их перевесит, – говорится в послании, которое опубликовал портал NBC News.

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Есть в письме и столь типичные для современных американских политиков указания на "избранность" и "исключительность" США. По словам Маккейна, Соединенные Штаты – величайшая страна за всю мировую историю, которая "помогла людям освободиться от тирании и нищеты".

Очень жаль, что сенатор не упомянул о тех странах, в которые американцы принесли "демократию и свободу" путем ковровых бомбардировок, а также о том, что стало с этими государствами после американского вмешательства.

Намекнул республиканец и на несогласие с политикой нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. "Мы ослабляем свое величие, когда прячемся за стенами, вместо того, чтобы разрушать их", – сказал Маккейн, видимо, имея ввиду стену на границе с Мексикой, которая строится по указанию Трампа. Это вызывает единодушную критику как со стороны демократов, так и республиканцев.


Напомним, Джон Маккейн скончался 25 августа в 16:28 по местному времени. До своего 82-летия он не дожил четыре дня. Причиной смерти стал рак мозга, который сенатор отказался лечить. Его жена Синди поблагодарила всех, кто поддерживал супруга.

Между тем в СМИ появились сообщения, что Дональд Трамп запретил сотрудникам Белого дома называть покойного сенатора героем и публиковать официальное заявление в связи с его кончиной.

Влиятельное издание The Washington Post сообщало, что глава американской администрации отклонил эту инициативу и заявил, что ограничится соболезнования в Twitter, что и было сделано. "Наши сердца и молитвы с вами", – написал Трамп.

Автор: Иван Поляков28 августа 2018, 09:40

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