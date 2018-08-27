Загнанный Макрон мечется между Путиным и Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон вертится как уж на сковородке, пытаясь угодить и американскому лидеру Дональду Трампу, и главе российского государства Владимиру Путину. То он заявляет, что Франция готова участвовать в нанесении новых ракетных ударов по Сирии, то призывает к более тесному сотрудничеству с Россией в военной сфере.



По словам лидера Пятой республики, Евросоюз должен укрепить собственную безопасность и меньше зависеть от Соединенных Штатов. Он призвал усилить сотрудничество с Москвой в военной сфере. "Я хочу, чтобы мы полностью пересмотрели наши отношения со всеми европейскими партнерами, в том числе с Россией", – сказал он.

Казалось бы, за такое рвение к нормализации двусторонних отношений Макрона можно только похвалить. Однако президент Франции, очевидно, пытается усидеть на двух стульях, по-прежнему подыгрывая Соединенным Штатам на международной арене.

Одной из самых напряженных точек мировой политики остается Сирия. В апреле этого года Вашингтон и его союзники, включая Париж, нанесли ракетные удары по территории арабской республики. Повод – химическая атака в городе Дума, сфабрикованная прозападными силами для обоснования военного удара по стране.

В настоящее время правительство Башара Асада собирается зачистить от боевиков их последний оплот – провинцию Идлиб. Уничтожение радикалов в этом регионе означало бы окончательную победу Дамаска в гражданской войне. Этого Запад допустить не может. И Макрон, пытающийся играть в Наполеона, всеми силами старается напомнить о своей значимости и о влиянии Франции на международной арене.

По его словам, Париж готов нанести военные удары по арабской республике в случае, если сирийское правительство применит химическое оружие. "Мы продолжим действовать подобным образом, если увидим новые подтвержденные случаи применения химоружия", – заявил он.

Ранее о вероятности новой атаки заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он подчеркнул, что грядущая атака будет мощнее, чем предыдущая. Тогда Соединенные Штаты выпустили по арабской республике десяток крылатых ракет "Томагавк", поразив ряд объектов военной инфраструктуры.

О подготовке очередной провокации несколько дней назад сообщало российское Минобороны. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что этим занимается специальная группа боевиков, которая была обучена британской частной военной кампанией "Олива".