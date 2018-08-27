Загнанный Макрон мечется между Путиным и Трампом

Новости Украины Интриги Трампа Новости Крыма Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Имя молодого фаворита Степаненко стало громом среди ясного неба
Униженный в аэропорту Сергей Зверев закатил истерику
Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Тяжелобольной Началовой потребовалась срочная ампутация груди
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Зареванная Бузова сорвала программу
партнеры
Понедельник 27 августа
Лента новостей
20:49
В Нижнем Тагиле из больницы сбежал пациент с амнезией
20:46
Что случилось с Крымским мостом
20:39
Врачи 40 минут пытались спасти выпавшего из окна мужчину
20:32
В Нижнем Новгороде автобус с пассажирами сбил ребенка
20:27
Оперная певица родила во время исполнения арии
20:13
Рапунцель в купальнике показала округлившийся живот
20:05
В Крыму со скалы сорвалась туристка
19:41
Унижения Зверева в аэропорту попали на видео
19:19
Престарелая жена Солнцева ужаснула внешним видом
19:03
Успение Пресвятой Богородицы: приметы и обычаи
18:58
Шикарная жизнь обладательницы титула "Миссис Россия 2018"
18:40
"Речная жаба": Лолита удивила видео в купальнике
18:31
Как Москва становится здоровым городом
18:00
Шутки кончились: решение "Газпрома" шокировало Киев
17:50
Пенсионер заживо сгорел в садовом домике в Уфе
17:39
Невезучий уралец сжег три машины
17:16
Черчесов оправдался за "отставку" Акинфеева и Смолова
17:15
Молодые звезды оперы выступят в Москве
17:08
Обошлись без рыбалки: Путин устроил отпуск в горах
16:52
В наказание: Ани Лорак сплавила дочь мужу-изменнику
16:48
Астрологический прогноз с 27 августа по 2 сентября
16:33
Названо опасное время сна
16:18
Третий фестиваль Skolkovo Jazz Science: умная музыка в умном месте
16:06
Похорошевшая Кейт Миддлтон вышла в свет после внезапного исчезновения
16:06
Бузова разрыдалась после интимной встречи участников "Дома-2"
16:02
Нину Русланову выписали из больницы
15:46
В Крыму гурманов знакомят с перуанской кухней
15:39
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
15:18
Душераздирающий снимок пораженного болезнью Паркинсона Гафта
15:12
"Ухожу навсегда": Агутин прокомментировал развод с Варум
15:04
Хрупкая Арзамасова поразила фигурой в бикини
14:39
Черчесов бесцеремонно выставил из сборной Акинфеева со Смоловым
14:38
В аварии под Сергиевым Посадом погиб человек
14:27
Размазанный Тимати вынудил Киркорова пойти на крайние меры
14:23
Дома под водой: Приморье настигнул сильнейший паводок
14:23
Тунису угрожает эпидемия холеры
14:14
Вологду потрясла загадочная смерть мужчины в реке
14:05
"Лизнули Лизу:" танцы 4-летней дочери Пугачевой обернулись скандалом
14:04
Богачка Успенская зверски обошлась с бездетной дочерью
14:03
В Москве поймали сбежавшего из дурки пациента
13:50
Вся в мать: Волочкова привела несовершеннолетнюю дочь к горячему жеребцу
13:33
Последняя неделя лета ошарашит москвичей аномальной жарой
13:23
"Не выдержит операцию": Поргина вынесла Караченцову приговор
13:16
Звезда Первого канала прошлась по несчастной Зудиной
13:09
Кража телефона привела к массовой высылке мигрантов из России
12:51
Участница "Голоса" заговорила о романе с Агутиным
12:42
Вид окровавленного органа Сафронова довел до тошноты
12:37
Развод с Питтом превратил Джоли в высохшую мумию
12:33
Банда педофилов жестоко надругалась над ребенком
12:18
Россиянам начали платить миллионы за помощь полиции
12:02
Пенсионная повестка "Единой России": от ситуативного реагирования к политике ценностей
11:57
Пелагея потеряла лицо после уколов красоты
11:48
"Там детей били": Успенский отдал дочь в секту
11:45
Страшное ДТП под Волгоградом унесло жизни двух человек
11:37
Степаненко отправила гонца к резвящемуся с молодухой Петросяну
11:25
Свершилось чудо: огромную опухоль Караченцова убивает химия
11:22
29-летняя Полина Диброва с роскошным телом готовится стать бабушкой
11:19
Сбежавшая фигуристка плюнула в душу Тутберидзе
11:09
Попрошайка Порошенко получил по зубам в Москве
11:05
Разбитый инсультом Борис Моисеев рассказал об усыновлении ребенка
10:42
Тяжелое решение: Кудрявцева вынуждена оставить новорожденную дочь
10:33
Сбился со счета: рассекречено имя новой любовницы Шнура
10:28
Создана вакцина от самой агрессивной формы рака
10:13
"Отвратительный животик": многодетную Водянову распекли после пятых родов
09:39
Новые санкции: Трамп нанес решающий удар по рублю
09:30
Из шоу "Замуж за Бузову" выгнали красавца из-за флирта с сестрой
09:14
"Лицемерит": Запашный врезал Вайкуле за слова о Крыме
09:03
Шубская решилась показать своего сына
08:46
Скоро покажу всех: Агутин заговорил о других красотках после "измены"
08:30
Пострадавшая Ротару добивает себя лекарствами
18:41
"Ну и мерзость!": Волочкову осудили за страсть с пожилым медиком
17:54
Дочь Маликова в купальнике возбудила народ шикарными формами
17:28
"Бесстыжая напилась": Настя Каменских оскандалилась на празднике
16:52
Родившая Костенко рассказала о втором ребенке
16:24
Оскорбленная Успенская жестко ответила на обвинения
15:46
Потерявшая память Ротару сделала громкое заявление
15:13
Меган Маркл и Принц Гарри внезапно показали нового малыша
14:42
Малахов жутко перепугал падением в эфире программы
14:07
В Домодедове открыли первую бесплатную карусель
13:45
Богатые и красивые: названы самые высокооплачиваемые актрисы Голливуда
13:05
Абрамович готов лишиться самого дорогого
12:20
71-летняя Ротару в реанимации перестала узнавать людей
12:15
Агутина поймали за руку с молодой любовницей
11:44
Опухоль мозга унесла жизнь сенатора Джона Маккейна
11:30
Секс-гигант Панин в ажурных чулках беспардонно растопырил срам
10:46
Развод Петросяна и Степаненко признали грязной фальшивкой
10:18
"У тебя язык без костей": Пугачева осадила раскрывшую рот Вайкуле
09:56
Пассажирский лайнер разбился в аэропорту Внуково
18:51
Опубликованы фото постаревшей Клаудии Шиффер
18:15
Сын-фрик Яковлевой показал жуткие травмы
17:41
Униженный в аэропорту Сергей Зверев закатил истерику
16:45
Страдающая неизвестной болезнью МакSим прервала молчание
16:00
Дочь Ивана Урганта отказалась жить в России
15:48
На юго-востоке Москвы откроется новая линия метро
15:30
Известный российский музыкант умер в 61 год
15:20
Елена Кулецкая рассекретила имя сына
15:03
Любовница мужа Ани Лорак готовится к свадьбе
14:26
Зареванная Бузова сорвала программу
13:50
Избитая экс-супругом Наталья Штурм потеряла ребенка
13:04
Пугающие детали исчезновения жены и грудного ребенка звезды "Интернов"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Потерявшая память Ротару сделала громкое заявление
Секс-гигант Панин в ажурных чулках беспардонно растопырил срам
Сын-фрик Яковлевой показал жуткие травмы
Дочь Маликова в купальнике возбудила народ шикарными формами
71-летняя Ротару в реанимации перестала узнавать людей
"У тебя язык без костей": Пугачева осадила раскрывшую рот Вайкуле
Политика

Загнанный Макрон мечется между Путиным и Трампом

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
Президент Франции Эммануэль Макрон вертится как уж на сковородке, пытаясь угодить и американскому лидеру Дональду Трампу, и главе российского государства Владимиру Путину. То он заявляет, что Франция готова участвовать в нанесении новых ракетных ударов по Сирии, то призывает к более тесному сотрудничеству с Россией в военной сфере.
прочитано 1752 раза

По словам лидера Пятой республики, Евросоюз должен укрепить собственную безопасность и меньше зависеть от Соединенных Штатов. Он призвал усилить сотрудничество с Москвой в военной сфере. "Я хочу, чтобы мы полностью пересмотрели наши отношения со всеми европейскими партнерами, в том числе с Россией", – сказал он.

ПО ТЕМЕ

Хитрый Макрон извивается ужом перед Путиным

Зачем Макрон едет на поклон к Путину

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон президент Франции

Казалось бы, за такое рвение к нормализации двусторонних отношений Макрона можно только похвалить. Однако президент Франции, очевидно, пытается усидеть на двух стульях, по-прежнему подыгрывая Соединенным Штатам на международной арене.

Одной из самых напряженных точек мировой политики остается Сирия. В апреле этого года Вашингтон и его союзники, включая Париж, нанесли ракетные удары по территории арабской республики. Повод – химическая атака в городе Дума, сфабрикованная прозападными силами для обоснования военного удара по стране.

В настоящее время правительство Башара Асада собирается зачистить от боевиков их последний оплот – провинцию Идлиб. Уничтожение радикалов в этом регионе означало бы окончательную победу Дамаска в гражданской войне. Этого Запад допустить не может. И Макрон, пытающийся играть в Наполеона, всеми силами старается напомнить о своей значимости и о влиянии Франции на международной арене.

По его словам, Париж готов нанести военные удары по арабской республике в случае, если сирийское правительство применит химическое оружие. "Мы продолжим действовать подобным образом, если увидим новые подтвержденные случаи применения химоружия", – заявил он.


Ранее о вероятности новой атаки заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он подчеркнул, что грядущая атака будет мощнее, чем предыдущая. Тогда Соединенные Штаты выпустили по арабской республике десяток крылатых ракет "Томагавк", поразив ряд объектов военной инфраструктуры.

О подготовке очередной провокации несколько дней назад сообщало российское Минобороны. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что этим занимается специальная группа боевиков, которая была обучена британской частной военной кампанией "Олива".

Автор: Иван Поляков27 августа 2018, 16:06

Политика

Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Страшные тайны: подкаблучник Билл Клинтон
Шествие на похоронах президента: Порошенко списали в утиль
Меркель дали посмотреть на войска Путина

Шоу-бизнес

В наказание: Ани Лорак сплавила дочь мужу-изменнику
Похорошевшая Кейт Миддлтон вышла в свет после внезапного исчезновения
Бузова разрыдалась после интимной встречи участников "Дома-2"
Увидевшую самозванца в "Пусть говорят!" Мишулину разбил инсульт

Проишествия

Скандально известную модель задушили в собственной спальне
Киев нашел способ вызвать "землетрясение" в Кремле
Очередной позор: в Киеве танк протаранил грузовик
Больная раком невеста умерла на собственной свадьбе

Lifestyle

Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
"Надо делать рейтинги, деньги": "убийца" Цоя прервал молчание
Шоу-бизнес

Звезда Первого канала прошлась по несчастной Зудиной

"Слабая актриса" – вердикт суров
Общество

Обошлись без рыбалки: Путин устроил отпуск в горах

Где отдыхает глава государства
Шоу-бизнес

"Речная жаба": Лолита удивила видео в купальнике

Певица опубликовала видео, как плавает в бассейне
Шоу-бизнес

Престарелая жена Солнцева ужаснула внешним видом

63-летняя женщина легла под нож хирурга

Гороскоп

Фриске легла под нож хирурга из-за сестры
Астрологический прогноз с 27 августа по 2 сентября
Новая любовница Петросяна стала последней каплей для Степаненко
Совет на выходные

Фоторепортажи

29-летняя Полина Диброва с роскошным телом готовится стать бабушкой
Богатые и красивые: названы самые высокооплачиваемые актрисы Голливуда
Опубликованы фото постаревшей Клаудии Шиффер
Как живет повзрослевшая Юля Липницкая

Спорт

Черчесов бесцеремонно выставил из сборной Акинфеева со Смоловым
Сбежавшая фигуристка плюнула в душу Тутберидзе
Тарасова резко высказалась о демарше Сотниковой
Теряющий память Шумахер рыдает в инвалидном кресле

Регионы

Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
Физики уже в работе: Украина рушит Крымский мост
Лечили от бронхита: шокирующие детали смерти онкобольной школьницы из Новосибирска
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru