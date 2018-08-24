Меркель дали посмотреть на войска Путина

Канцлер Германии оценила российское военное присутствие на Кавказе. Во время визита в Грузию ей дали посмотреть в армейский бинокль на войска Путина.

Ангела Меркель побывала на границе с Южной Осетией и отважилась посмотреть в бинокль на российские позиции по другую сторону, пишет немецкий таблоид Bild. Граница проходит прямо за небольшой деревней в 50 километрах от Тбилиси.

Туда и приехала Меркель, чтобы убедиться в спокойной обстановке и отсутствии боевых действий. По пути к границе ей пришлось пересесть из своего бронированного лимузина во внедорожник: хваленый "Мерседес" по местным дорогам не проехал.

Немецкие журналисты отмечают, что градус напряженности понизился после событий 2008 года. Между Россией и Грузией есть сферы, в которых отсутствуют заметные проблемы – например, туристическая отрасль. Понемногу начинает восстанавливаться и налаживаться торговля.

Напомним, что Москва и Тбилиси разорвали дипломатические отношения после того, как армия Саакашвили десять лет назад атаковала позиции российских миротворцев и вторглась в Южную Осетию. Москва была вынуждена провести операцию по принуждению к миру и отбила нападение.

После визита в Грузию, Меркель отправилась в Ереван. Там она сделала несколько важных заявлений. Одно из них касалось урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Германия, как член Минской группы ОБСЕ, готова взять ответственность в этом вопросе, заявила немецкий канцлер.

Она также сказала, что переговоры между Евразийским экономическим союзом (куда входит Армения) и ЕС в ближайшее время вряд ли состоятся, сообщает ТАСС.