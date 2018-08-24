Перед встречей Путина и Эрдогана случился казус

Президент России получил приглашение посетить рыбный ресторан в Стамбуле вместе с турецким лидером. Однако договоренность между главами двух государств звучала иначе.

Во время встречи с Владимиром Путиным министр иностранных дел Турции Мавлют Чавушоглу заявил, что Реджеп Эрдоган прислал российскому коллеге "приветствие и наилучшие пожелания" и ждет его в скорейшем времени с визитом в Стамбул.

Далее вышел казус. "У вас есть договоренность сходить в рыбный ресторан", – цитирует министра РИА Новости. Дело в том, что во время встречи с Эрдоганом в июле в Йоханнесбурге Путин согласился посетить ресторан с блюдами из российского мяса – при условии, что Турция разрешит поставки мяса из России. Путин на приглашение Эрдогана в присутствии СМИ не ответил.

Турецкая делегация прибыла в Россию 24 августа. По словам Чавушоглу, каждый из ее членов встретился со своим российским коллегой, обсудив наиболее важные вопросы.

Во встрече с турецкой стороны принимает участие также глава Минобороны Хулуси Акар и руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан. С российской – главы МИДа и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а также спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Напомним, ранее вице-премьер Алексей Гордеев объявил о начале поставок российской говядины в Турцию. До этого российское мясо не поставлялось в Турцию на протяжении двух лет из-за эмбарго.