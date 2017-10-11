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Экономика

Москва отказалась терпеть выкрутасы Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган и Александр Ткачев. Фото: dni.ru
Если Турция продолжит придумывать новые препятствия для российских товаров, Москва оставляет за собой право принять "адекватные меры". Об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.
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Россия не собирается подставлять "вторую щеку" в то время, как Анкара чинит препятствия поставкам российской продукции на турецкий рынок, заявил Ткачев.

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Дело в том, что 9 октября Анкара ввела дополнительные требования для сельхозпродукции из России. В частности, экспортеры кукурузы, масла, жмыха подсолнечника и некоторых других товаров будут обязаны дополнительно заверять счета-фактуры. Примечательно, что ограничения были введены на фоне поездки на Украину президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Министр отметил, что такие действия приведут лишь к обострению двусторонних отношений. По словам Ткачева, Москва наоборот рассчитывала на упрощение таможенного режима. "Мы считаем, что турецкий рынок для нас интересный, перспективный и делаем все для того, чтобы снять напряжение", – сказал чиновник.

Он подчеркнул, что все ограничения в двусторонней торговле между Россией и Турцией могли быть сняты уже в этом году. "Но посмотрим, если турецкая сторона будет так же придумывать новые препятствия, новые преграды, конечно, мы будем принимать адекватные меры. Вторую щеку никто подставлять не собирается", – резюмировал глава Минсельхоза.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: GLOBAL LOOK press\Ibrahim Laleli

Напомним, в августе 2017 года Анкара взорвалась настоящей истерикой относительно продолжающегося эмбарго России на поставку турецких помидоров. По словам министра экономики Турции Нихата Зейбекчи, республика рассматривает ответные меры. При этом он подчеркнул, что сложности есть не только в отношении томатов, но и по некоторым другим продуктам.

Россия ввела экономические санкции против Турции в конце 2015 года, после того как турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик в небе над Сирией. Под ограничения попали фрукты, овощи, а также мясо птицы и некоторые другие товары.

Автор: Иван Поляков11 октября 2017, 18:04

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