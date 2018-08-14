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Политика

Лукашенко озверел после нагоняя от Путина

Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Президент Белоруссии Александр Лукашенко последнее время выглядит очень нервным. То он пугает собственных чиновников страшилкой о потере независимости, то на чем свет стоит распекает министров, а одного даже отправляет работать на завод. Не интересующиеся перипетиями двухсторонних отношений скажут: ну, подумаешь, плохое настроение у батьки, с кем же не бывает в наше неспокойное время. Но внимательные заметят, что тон заявлений Лукашенко резко ужесточился после июньской встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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Феерическое шоу Александр Григорьевич устроил во время посещения Оршанского района Витебской области. В выражениях белорусский лидер не стеснялся. Правительство он обвинил в "пофигическом отношении" к своим поручениям. Не сбавляя накала страстей, батька поручил в ближайшие дни внести предложения по замене всего руководства кабинета министров и даже верхушки сформированного им же резерва кадров. "Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно!" – передает слова батьки агентство БЕЛТА.

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Вишенкой на торте стали показательные "казни" особо не угодивших Лукашенко министров. Полетели головы у министра промышленности Виталия Вовка, архитектуры Анатолия Черного. Этого Александру Григорьевичу показалось недостаточным, и он объявил полное служебное несоответствие госсекретарю Совета безопасности страны Станиславу Засю и главе Государственного военно-промышленного комитета Олегу Двигалеву. "Остальных ответственных и прочих я просто предупреждаю", – резюмировал президент.

Больше всех досталось главе минпрома Вовку. Лукашенко предложил отправить его работать на Оршанский инструментальный завод. "Направьте Вовка сюда – будет вытягивать всю эту промышленность", - отрезал батька. В общем, такой себе большой переполох в маленькой Белоруссии, политическое цунами местного разлива.

Фото: president.gov.by

Сегодняшний зажигательный перфоманс Лукашенко – продолжение увлекательного сериала под названием "батька не в настроении". А началось все 23 июня сего года. Президент Белоруссии в ходе визита в Шкловский район Могилевской области неожиданно обрушился с резкой критикой на должностных лиц. Причем страшилки, которыми пугал Александр Григорьевич растерявшихся чиновников, явно выходили за рамки хозяйственных вопросов, ради обсуждения которых он туда и прибыл.

"Мы находимся на фронте", – заявил белорусский лидер. Против кого он воюет Лукашенко уточнять не стал, но тут же выступил с грозным предостережением: мол, если не справимся, то потеряем независимость, а то и вовсе получится, как на Украине.

Казалось бы, ничего экстраординарного. Батька известен своей прямотой, в выражениях он редко стесняется, если и надо, может и крепкое словцо в ход пустить. Но тогда, на просторах Могилевщины, он явно сделал из ряда вон выходящее заявление. Казалось бы, в чем дело? Может просто плохое настроение у человека? Чиновники-"пофигисты" достали, радикулит замучил, да или просто звезды на небосклоне в тот день не так встали.

Но те, кто внимательно следят за российско-белорусскими отношениями знают, что за несколько дней до поездки на Могилевщину Лукашенко встречался с президентом России Владимиром Путиным. На первый взгляд ничего необычного, дежурная встреча, каких в истории отношений двух стран было и будет бесчисленное множество.

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

Официальные ресурсы и СМИ также не баловали пытливых читателей деталями переговоров. Информацию подавали довольно скупо и дозировано: встретились, обсудили перспективы развития двухсторонних отношений, расширение стратегического партнерства, ну и так далее.

Естественно, всех деталей переговоров для широкой общественности озвучено не было. Но есть мнение, что между президентами состоялась крайне обстоятельная и откровенная беседа, и глава российского государства прямо и без приукрас высказал своему белорусскому коллеге все то, что думает о нынешнем формате двухсторонних отношений.

По мнению экспертов, Путин поставил перед Лукашенко ряд серьезных вопросов на весьма глобальные в контексте двухсторонних отношений темы: формат Союзного государства, сотрудничество в рамках интеграционных проектов, в том числе Евразийского союзника. У Москвы уже давно накопилось много вопросов к Минску, который порой ведет себя очень не по-братски. Сложившиеся между двумя странами отношения, считает политолог Александр Суздальцев, выгодны скорее Белоруссии, чем России.

Видимо, Москва от такого формата устала, озвучив Минску накопившиеся претензии. Ну и дав время подумать, как без этого, ведь на серьезные вопросы почти никогда не бывает быстрых ответов. Тем более в таких тонких материях, как отношения двух братских стран.

Плохое расположение духа белорусского лидера может свидетельствовать о том, что ответов на поставленные вопросы у него нет. А Россия между тем ждет. Как сообщали ранее белорусские СМИ, Лукашенко еще 23 июля получил от Путина предложение о встрече, однако не спешит ехать к российскому коллеге.

Автор: Иван Поляков14 августа 2018, 21:57
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