Трамп пойдет на отчаянный шаг ради Путина
Политика санкций резко контрастирует со словами и поведением главы Белого дома в отношении российского лидера. Единственная надежда, говорится в материале, что американская стратегия действительно заключается в противостоянии Кремлю. Тем не менее, подчеркивают в Bloomberg, если Трамп откажется от решительных действий в адрес Москвы, никакие, даже самые серьезные санкции, не заставят Россию изменить свое поведение.
Издание отмечает, что у американской администрации достаточно инструментов для противостояния Кремлю. К примеру, это давление на проект "Северный поток-2". Однако нынешний глава Белого дома, отмечает Bloomberg, еще в ходе предвыборной кампании занимал подчеркнуто пророссийскую сторону, отказался слушать американские спецслужбы, отрицал, что Россия могла вмешаться в выборы.
В вину Трампу издание также ставит недавнюю встречу с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. Особое беспокойство у агентства вызвали переговоры двух лидеров за закрытыми дверями. "глава Белого дома по-прежнему не раскрывает то, что он обсуждал вместе с российским лидером", – подчеркивают в Bloomberg.
Напомним, ранее стало известно о подготовке очередных пакетов антироссийских санкций. Они связаны с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. На Западе считают, что в случившемся виновата Россия. Москва отрицает свою причастность.
Обсуждается возможность полного запрета на экспорт в нашу страну электронных устройств и комплектующих двойного назначения, ограничения в сфере гражданских авиаперевозок между двумя странами, а также полное прекращение товарооборота между Россией и США.
Более серьезные меры содержатся в санкционном пакете, подготовленном сенаторами Линдси Грэмом и Бобом Менендесом. Документ, который официально носит название "Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018" был внесен на рассмотрение верхней палаты американского парламента на прошлой неделе.
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