Путин развеселил россиян шуткой о шалунах

Президент России посетил образовательный форум "Машук". Там он рассказал недавно услышанную им историю про императора Николая I.

На мероприятии главе государства показали проекты фильмов о героях и истории России. В частности, российский лидер посетил стенд "Герои нашего времени".

Один из проектов посвящен сыну имама Шамиля, Джамалуддину, который вырос при дворе Николая I. Владимир Путин заявил, что и сам император был неординарной личностью.

В связи с этим он пересказал историю, которую сам недавно узнал. По словам президента, Николай I часто проезжал мимо места, где подразделение солдат было занято на хозяйственных работах. "Он с ними здоровался: "Здорово, молодцы!" Они ему отвечали: "Здравия желаем, Ваше Императорское Величество!" — цитирует Путина РИА Новости.

Публикация от #Машук2018 (@forum_mashuk) 15 Авг 2018 в 3:45 PDT

Глава государства добавил, что там же работали и провинившиеся солдаты, с которыми здороваться было не положено. "Но Николай несколько дней ездил, потом все-таки остановился, повернулся к ним: "Здорово, шалуны!" Таким образом, дал и им возможность поздороваться", – рассказал с улыбкой президент России.

Отметим, Северо-Кавказский молодежный форум "Машук-2018" проходит с 10 по 24 августа в Пятигорске. Его цель – создание коммуникативной среды с помощью ресурсов общественных и госструктур, бизнес-сообщества и других институтов для поддержки молодежных инициатив, содействия самореализации молодежи, повышения уровня ее компетенций и навыков.