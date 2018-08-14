Разведка США выяснила реакцию Путина на встречу с Трампом
Результаты встречи президентов России и США превзошли ожидания Москвы, считают в американском и европейском разведсообществе. В спецслужбах уточняют, что особенно порадовала российскую сторону совместная конференция двух президентов, которая прошла после двухчасовых переговоров Путина и Трампа за закрытыми дверями, передает CNN, ссылаясь на свой источник в силовых структурах.
В то же время, последующие шаги американской администрации Кремль разочаровали. Как отмечают разведчики, в Москве ожидали увидеть дружественные действия со стороны Дональда Трампа – но не учли того факта, что внешнюю политику страны определяет не только Белый дом, но и конгресс, пишет РИА ФАН.
Комментарий Белого дома или директора Национальной разведки журналистам получить пока не удалось, отмечает НСН.
Напомним, что в конгрессе США выступают против встреч один на один между американским лидером Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Проект резолюции уже готов к рассмотрению. В документе также отмечается тот факт, что российская сторона заявила о достижении договоренностей между Путиным и Трампом, которые "якобы отвечают интересам Кремля".
В резолюции отражено возмущение сенаторов тем фактом, что президент США не обсудил и не согласовал эти вопросы со своими советниками по национальной безопасности, с конгрессом или американским народом.
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