Разведка США выяснила реакцию Путина на встречу с Трампом

Спецслужбы США подвели свои итоги Хельсинкского саммита. Разведчики пришли к заключению, что в Москве очень довольны результатами переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись в финской столице 16 июля.

Результаты встречи президентов России и США превзошли ожидания Москвы, считают в американском и европейском разведсообществе. В спецслужбах уточняют, что особенно порадовала российскую сторону совместная конференция двух президентов, которая прошла после двухчасовых переговоров Путина и Трампа за закрытыми дверями, передает CNN, ссылаясь на свой источник в силовых структурах.

В то же время, последующие шаги американской администрации Кремль разочаровали. Как отмечают разведчики, в Москве ожидали увидеть дружественные действия со стороны Дональда Трампа – но не учли того факта, что внешнюю политику страны определяет не только Белый дом, но и конгресс, пишет РИА ФАН.

Комментарий Белого дома или директора Национальной разведки журналистам получить пока не удалось, отмечает НСН.

Публикация от Expose Liberalism‼️ (@repub_hub) 13 Авг 2018 в 12:31 PDT

Напомним, что в конгрессе США выступают против встреч один на один между американским лидером Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Проект резолюции уже готов к рассмотрению. В документе также отмечается тот факт, что российская сторона заявила о достижении договоренностей между Путиным и Трампом, которые "якобы отвечают интересам Кремля".

В резолюции отражено возмущение сенаторов тем фактом, что президент США не обсудил и не согласовал эти вопросы со своими советниками по национальной безопасности, с конгрессом или американским народом.