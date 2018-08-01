Тайна внезапной болезни Лукашенко

Самой обсуждаемой новостью в Белоруссии стало здоровье национального лидера, который бессменно руководит страной 24 года. У Александра Лукашенко то ли инсульт, то ли обострение диабета. Стоило ему три дня не появиться на публике, как злые языки начали искать замену батьке. Сам он, ни на что не обращая внимания, вышел на работу и с новыми силами накинулся на Россию.

За два с лишним десятка лет нахождения у власти Александр Лукашенко эволюционировал из начинающего управленца в настоящего политического гуру. Батьку в Белоруссии уважают и боятся, при всех своих недостатках ему удается умело маневрировать между Россией, Западом и своим народом.

Новость о том, что у 63-летнего Лукашенко инсульт прозвучала как гром среди ясного неба. До этого президент считался человеком с отменным здоровьем: он активно занимался спортом, лично принимал участие в уборке картошки и за многие годы надолго не выпадал из информационного пространства.

Местные СМИ, в силу специфики политического устройства Белоруссии, об инсульте своего лидера, понятнее дело, не написали. Зато на форумах и в социальных сетях поползли слухи: национальный лидер серьезно болен.

Начали уже подыскивать ему замену и пришли к выводу, что в полностью зачищенном политическом поле преемником Лукашенко может стать разве что премьер-министр Андрей Кобяков. По конституции страны именно он должен исполнять обязанности президента в случае недееспособности или смерти главы государства.

Несмотря на высокую должность, известно о Кобякове не так много. Глава правительства сторонится публичности и в целом остается в тени Лукашенко и его администрации. Второй человек в государстве – сторонник осторожных экономических реформ, евразийской интеграции и более тесных отношений с Москвой.





А эти самые отношения как раз и не очень клеятся в последнее время. Даже сейчас, исчезнув на несколько дней и появившись накануне, 31 июля на публике, "сраженный инсультом" Лукашенко как ни в чем не бывало набросился на Россию.

В свете и так непростых торгово-экономических отношений между нашими странами, глава братской республики заявил о планах ослабить зависимость от российского рынка. Лукашенко поставил задачу чиновникам активнее искать новые рынки сбыта белорусской продукции.

Тут можно вспомнить, как совсем недавно белорусский президент жаловался, что Россия, дескать, его постоянно наклоняет. Батька обиделся на то, что Москва создает препоны на пути молочной продукции и других товаров. "Мы делаем доброе дело, но стоим на коленях", – заявил Лукашенко.





Надо отметить, что взаимоотношения Минска и Москвы еще с 90-х годов строились на взаимных обещаниях и видимости сближения. В 1999 году Лукашенко и Ельцин подписали договор о создании Союзного государства, которое по сути таковым до сих пор не стало.

В отношениях России и Белоруссии в последнее десятилетие наблюдались то потепления, то резкое охлаждение. Спорные вопросы по поводу введения единой валюты также не находили и не находят решения.

Ситуацию усугубили и газовые скандалы. Сокращение подачи газа Москвой в Белоруссию и последующее прекращение поставок вызвали негодование со стороны Лукашенко. Он заявил, что, если Россия не исправит ситуацию, Белоруссия разорвет с ней все предыдущие договоренности.





Кроме газового скандала, имели место и молочные конфликты, когда Москва запрещала ввоз белорусских молочных продуктов. Но все эти сложности преодолевались по схеме "милые бранятся – только тешатся". После каждой встречи президентов двух стран, и Путин, и Лукашенко, говорили о том, что и в их отношениях, и в сотрудничестве государств никаких проблем не существует.

Видимо, через несколько дней история повторится. Дело в том, что по данным разных источников, в ближайшее время в Сочи должна была состояться встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. О визите белорусского лидера главы государств договорились неделю назад.

Можно предположить, что болезнь батьки на самом деле чисто дипломатическая, а целью псевдоинсульта было или нежелание встречаться с российским президентом или Лукашенко решил взять тайм-аут для более серьезной подготовки к беседе с российским лидером.