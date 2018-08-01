Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей

Лондон заметает следы устроенной им же провокации. Британские власти умышленно уничтожают улики, связанные с делом Скрипалей, заявили в российском посольстве в Соединенном Королевстве.

Дипломатическое ведомство отреагировало на известие о поспешной кремации тела отравленной в Эймсбери британки. Власти Великобритании умышленно уничтожают все улики, связанные с делом Скрипалей, сообщили в посольстве России в Лондоне.

Установить истинную причину смерти Дон Стерджес теперь невозможно, и это усложняет проведение объективного расследования, убеждены в посольстве. "Это не может не вызывать беспокойства, поскольку британские власти продолжают сохранять активную линию на уничтожение любых важных вещественных доказательств, так или иначе связываемых ими же самими с отравлением семьи Скрипаль в Солсбери", – приводит слова источника в диппредставительстве РИА Новости.

Британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери 4 июля. По ее информации, два человека оказались под воздействием неизвестного вещества и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили: мужчина и женщина были отравлены "Новичком", от которого пострадали в марте в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия (в покушении Лондон обвинил Москву).

Один из пострадавших в Эймсбери – 45-летний Чарли Роули позже пришел в сознание. 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. Ее тело кремировали 30 июля.

Российский политолог Юрий Светов назвал действия британских властей "неприкрытым цинизмом". По словам эксперта, Лондон придумал версию и продолжает ее продвигать, обвиняя во всем Россию, но не предоставляя никаких доказательств.