Появилась фотография отравителя Скрипалей

Свидетелям по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии показали фотографию возможного подозреваемого. Полицейские воспользовались технологией распознавания лиц.

Одним из свидетелей является 28-летний британец Джош Харрис. Мужчина проживает в общежитии, где жила погибшая от отравления нервно-паралитическим веществом Дон Стерджес.

Харрис рассказал, что стражи порядка показали ему фотографию человека и спросили, видел ли он его когда-нибудь, передает РИА ФАН. Однако он его не узнал.

"Также они упомянули женщину, с которой они хотят поговорить, но у них не было ее фотографии", – цитирует очевидца Daily Mail. Скотленд-Ярд пока не дал официальных комментариев насчет опознания злоумышленника.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в отравлении Скрипалей покинули Великобританию сразу после совершения преступления. Однако место, куда отправились подозреваемые, не называлось. Чтобы вычислить их, была использована технология распознавания лиц.

британская разведка славится составлением и поимкой фотороботов))) — Ухо Москвы (@LmdsfauVjvKdA0z) 22 июля 2018 г.

Напомним, российского шпиона и его дочь нашли без сознания в британском Солсбери в марте этого года. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", которое разрабатывалось в СССР в военных целях.

Москва отвергает обвинения. Организация по запрещению химического оружия не смогла подтвердить происхождение яда.