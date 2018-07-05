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Политика

Захарова распекла Лондон за грязные игры с "Новичком"

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK press/MFA Russia Press Service
Грязной политической игрой назвала ситуацию вокруг инцидента в британском городе Эймсбери официальный представитель МИД России. Мария Захарова снова призвала Лондон к взаимодействию с Москвой в деле об отравлении в Солсбери.
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Захарова призывает британскую полицию не идти на поводу у определенных сил в Лондоне, которые затеяли игры с "Новичком". Следует начать, наконец, взаимодействовать с правоохранительными органами России в расследовании – тем более, что речь идет в том числе о российских гражданах.

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"Мы были шокированы сегодня, увидев официальные заявления британских официальных лиц о том, что они ждут некоего взаимодействия от российской стороны", – добавила представитель МИДа.

44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули были обнаружены без сознания в своем доме в Эйнсбери 30 июня – однако известно об этом стало лишь 4 июля. Британцев доставили в больницу Солсбери, где врачи обнаружили у пострадавших те же симптомы, что и у бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В полиции заявили, что их отравили веществом "Новичок", как и Скрипалей, однако позже добавили, что связи между инцидентами нет.

Тем не менее министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид призвал российские власти объяснить происходящее. Он подчеркнул, что Лондон "не намерен мириться с тем, что британские граждане становятся преднамеренными или случайными жертвами подобных атак".

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия попали в ту же больницу в марте. Лондон сообщил, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", и заявил о причастности к инциденту российских спецслужб. В Москве отрицают все обвинения.

Автор: Андрей Евлампиев5 июля 2018, 18:12
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