"Вы нас обманули": Захарова заявила о подлости Запада

Официальный представитель МИД Мария Захарова дала интервью финскому изданию Hufvudstadsbladet. В беседе с журналистами она рассказала о подлом обмане западных стран.

"Мы полностью открылись для Запада", – заявила Мария Захарова, комментируя события после окончания холодной войны.

"Не потому, что нас победили, – мы сделали это сами. Никто к нам не вторгался, просто Горбачев хотел покончить с гонкой вооружений. Он хотел положить конец холодной войне. Вот мы и открылись, а вы нас обманули", – сказала Захарова.

По словам представителя МИД, Москва надеялась на несколько иную реакцию. "Вы ответили нам, окружив колючей проволокой", – посетовала дипломат.

При этом Захарова отметила, что Кремль всеми силами пытается наладить экономические и культурные связи со странами Запада, передает РИА ФАН. "Мы хотим, чтобы можно было свободно ездить друг другу в страны. Мы хотим избавиться от визовых ограничений, но нас постоянно отвергают", – заявила представитель МИД.

Кроме того, Захарова пояснила, почему Москва демонстрирует миру свое вооружение, пишет НСН. "Мы предупреждаем другие страны, что нас не стоит трогать, поскольку мы потеряли 20 миллионов граждан во Второй мировой войне", – сказала она.

По мнению представителя МИД, у России есть право всем демонстрировать свою мощь, для того, чтобы подобная трагедия не повторилась. При этом Захарова отметила, что НАТО продолжает окружать Россию со всех сторон.