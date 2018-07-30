В Минске сделали заявление об инсульте у Лукашенко

В Минске отреагировали на распространенные в СМИ в понедельник, 30 июля, сообщения об инсульте у белорусского лидера Александра Лукашенко. В пресс-службе президента заявили, что данная информация не соответствует действительности.



С опровержением выступила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. "Могу ответить на это только словом "бред", - заявила представитель президента в беседе с журналистом ТАСС.

Сообщения о перенесшем инсульт белорусском лидере появились в украинском издании "ДС" ("Деловая столица"). Журналисты обратили внимание, что Лукашенко не появлялся на публике уже несколько дней. Со ссылкой на некие анонимные источники в Минске они заявили, что у белорусского лидера произошло кровоизлияние в мозг.

В подтверждение журналисты отметили, что Лукашенко отменил запланированный на 26 июля визит в Гомель, хотя там уже собралась президентская охрана и журналистский пул. Между тем официальный сайт белорусского лидера сообщил, что президент 26 июля провел совещание по вопросам государственной службы, а через два дня встретился с представителем китайской компании CITIC Group Чан Чжэньмином.

Вопрос от читателей.

Почему сорвалась поездка Лукашенко в Гомель в последний момент? Опять здоровье? https://t.co/BD0hfcI5gI — Anton Motolko (@Motolko) 30 июля 2018 г.

Стоит отметить, что сообщения о недомогании Лукашенко начали появляться в канун его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Ряд источников сообщали, что она пройдет в Сочи на этой неделе, о чем главы государств договорились некоторое время назад.

При этом отношения между Москвой и Минском сейчас трудно назвать безоблачными. Как отметил политолог Андрей Суздальцев, в ходе переговоров Лукашенко попросил Путина посодействовать Белоруссии в выплате внешнего долга. На это глава российского государства заявил, что Минску было бы неплохо активизировать работу по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства двух стран.