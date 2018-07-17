Лукашенко предъявил России дерзкие обвинения

Санкционные товары из Европы через территорию Белоруссии возят российские компании. Их прикрывают "люди в тяжелых погонах", уверен Александр Лукашенко.

Таможенные службы Белоруссии делают "бешенную работу в интересах России". Однако, по словам белорусского лидера, толку от этого мало. Александр Лукашенко сослался на данные белорусских спецслужб. Они считают, что всеми негативными процессами, связанными с "санкционкой", заправляют российские компании. "Порой крупные, за которыми стоят крупные дельцы с тяжелыми погонами", – заявил президент Белоруссии.

"Головная боль для нас... Они начинают нам предъявлять претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы тут плохо работаем с санкционными товарами", – сказал Лукашенко на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрием Сенько.

По информации белорусской таможни, которую приводит агентство БЕЛТА, с момента введения Россией эмбарго на ввоз продовольствия из Европы выявлено более двух тысяч административных правонарушений, возбуждено 30 уголовных дел по фактам незаконного перемещения 25 тысяч тонн санкционных товаров.

Как рассказал на встрече с президентом Юрий Сенько, днем ранее на могилевском направлении были задержаны два грузовика. Машины следовали из Белоруссии в Россию с грузом санкционной продукции – по поддельным документам. Сопровождал их гражданин России, который значился в межгосударственном розыске. Он задержан. "Подделывают документы, сами везут, а потом нам предъявляют претензии", – отреагировал на рассказ таможенника Александр Лукашенко.

Белорусский лидер уверен, что о проблеме поставок санкционной продукции через Белоруссию надо сообщать не российским таможенникам, а информировать "правительство и президента Российской Федерации, чтобы они там разбирались со своими". По словам Лукашенко, он часто сам говорит об этом Владимиру Путину.