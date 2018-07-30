В США пожаловались на бесполезность антироссийских санкций

Санкции, введенные в отношении России, не оказали желаемого действия, заявили американские сенаторы. Исправить ситуацию, по их мнению, должны новые – более жесткие – ограничительные меры.

Сенаторы отдают должное президенту США Дональду Трампу, который проводит в отношении России более жесткую политику, нежели его предшественник Барак Обама. Введение дополнительных санкций против России они поддерживают на 100%, заявил старший сенатор от штата Южная Каролина, республиканец Линдси Грэм.

В интервью американскому телеканалу Fox News политик подчеркнул: Кремль не только вмешался в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году, но и далее намерен оказывать влияние на электоральные процессы в стране. Напомним, что в Москве подобные заявления называют "бредом" и требуют предъявить доказательства - которых Вашингтон пока не предоставил.

Грэм собирается представить в конгрессе новый пакет антироссийских санкций. "Потому что то, что мы делаем, не работает", – пояснил он. Сенатор поддержал госсекретаря США Майка Помпео, который ранее заявил об идее ужесточения санкционного режима в отношении России.

Понравилось республиканцу и поведение президента на совещании Совета национальной безопасности при Белом доме, которое он провел 27 июля. Там обсуждались меры по обеспечению безопасности предстоящих в ноябре промежуточных выборов в конгресс. Дональд Трамп на встрече отдал указание "усилить защиту от России и других игроков избирательной инфраструктуры" США.

Ранее сообщалось, что конгресс США может принять законопроект о санкциях до конца 2018 года. В Москве действия Вашингтона назвали очередным проявлением "антироссийской агонии", связанной с внутриполитической борьбой в Соединенных Штатах.