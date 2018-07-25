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Политика

Украина нашла способ блокировать Крым

Аэропорт Симферополя. Фото: twitter.com/aksenov_sv
Официальный Киев намерен привлекать к ответственности иностранные компании, которые сотрудничают с Крымом. Пока фиксируемые "нарушения" никаких последствий не имеют. 
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Украина должна ввести наказания для иностранных лиц и компаний, которые принимают участие в мероприятиях в Крыму. Об этом заявил глава прокуратуры Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов, сообщает RT. По его словам, вопреки тому, что подобные нарушения украинского законодательства постоянно фиксируются, никаких санкций за это не применяется. По его словам, необходимо также привлекать к ответственности владельцев морских судов и самолетов, посещающих Крым.

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Он напомнил слова президента страны Петра Порошенко о необходимости сделать полуостров "неподъемным" для России. "Когда перестанут ходить суда, летать самолеты и ездить иностранные гастролеры – это непременно ускорит процесс", – заявил Мамедов.

При этом чиновник пожаловался на то, что украинские госслужащие и сотрудники правоохранительных органов, которые остались работать в Крыму, также избегают уголовного преследования. Мамедов сообщил, что установлена личность половины "перебежчиков", а уголовные дела заведены в отношении не более 10 человек.

Прокуратура Автономной Республики Крым – структура в составе Генпрокуратуре Украины. Она осталась после воссоединения полуострова с Россией. Штаб-квартира ведомства находится в Киеве.

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25 июля 2018, 20:32
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