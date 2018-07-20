Свыше 2 тыс. волонтеров ФИФА записались в избирательный штаб Собянина

В избирательный штаб мэра Москвы Сергея Собянина записались более двух тысяч волонтеров ФИФА. При этом их число продолжает расти, отметил в ходе брифинга в пятницу, 20 июля, руководитель предвыборного штаба действующего градоначальника, главред "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

По его словам, если раньше в предвыборном штабе было семь тысяч волонтеров, то сейчас – 10300. "После чемпионата мира по футболу более двух тысяч волонтеров FIFA записались и пришли к нам на собеседование, хотят работать", – отметил Ремчуков.

Он подчеркнул, что добровольцы продолжают собирать наказы от жителей столицы. "Волонтеры вылавливают проблемы, мы их стараемся решать", – сказал он, добавив, что в штабе стараются решать и групповые проблемы, к примеру, ситуацию с обманутыми дольщиками. Всего к настоящему времени волонтеры собрали более шести тысяч наказов москвичей.

Стоит отметить, что в столице помощь в организации чемпионата оказывали пять тысяч волонтеров. Добровольцы встречали болельщиков в аэропорту, помогали ориентироваться в городе, отвечали на их вопросы о столице.

Перед этим волонтеры прошли комплексное обучение. Программа была весьма обширной: общая подготовка, взаимодействие с людьми с ограниченными возможностями, оказание первой помощи, поведение в чрезвычайных ситуациях и многое другое.





О своем решении стать частью избирательного штаба мэра столицы добровольцы ФИФА объявили на этой неделе в ходе торжественной встречи с градоначальником. Сергей Собянин поздравил их с успешной работой на мундиале.

"Вы справились с тем, что мы стали лучшим городом на планете для проведения чемпионата мира по футболу", – обратился он к волонтерам.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября в единый день голосования. Сергей Собянин участвует в кампании в качестве самовыдвиженца. Он первым из кандидатов предоставил в Мосгоризбирком подписные листы муниципальных депутатов, а также подписи избирателей в свою поддержку.

На предстоящем голосовании будет опробован ряд новшеств. Так, участки для волеизъявления организуют за пределами столицы, по месту нахождения ее жителей.

Кроме того, будет продлено время работы участков – с 20:00 до 22:00. Также Общественная палата Москвы теперь вправе назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города.