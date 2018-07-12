До выборов домики для "дачного" голосования будут работать как филиалы МФЦ

До дня выборов мэра Москвы, которые намечены на 9 сентября, "дачные" участки для голосования будут функционировать как филиалы Многофункциональных центров (МФЦ). По словам главы Московской городской избирательной комиссии (Мосгоризбирком) Валентина Горбунова, они будут заниматься не только вопросами предстоящих выборов, но и оказывать необходимые услуги москвичам по месту их нахождения.



прочитано 381 раз